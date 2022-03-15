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  • Проблемы с логистикой: автомобили Haval российской сборки подорожают на 40-50%

Проблемы с логистикой: автомобили Haval российской сборки подорожают на 40-50%

15.03.2022 103 0 0

Напомним, в конце февраля – начале марта Росстат сообщил, что автомобили иностранных марок в РФ за одну неделю в среднем получили прибавку к ценнику в размере 15,2%.

 

В РФ в течение последнего времени продолжали расти продажи сравнительно молодого китайского бренда Haval. Так, в течение «ковидного» 2020 года российские дилеры сумели реализовать 17 381 шт., что на 41% больше, чем в 2019-ом. В течение 2021-го клиенты купили 39 126 машин (на 125% больше, чем годом ранее). Прирост был отмечен и в начале текущего года: за январь-февраль было реализовано 6738 единиц (на 81% больше, чем за первые два месяца прошлого года).

На фото: Haval F7'2022

На сегодняшний день российская модельная линейка Haval представлена несколькими SUV: F7 и F7x (а также их обновлёнными версиями), H9 и Jolion. Кстати, кроссовер Jolion (вышел на рынок РФ в конце весны 2021-го) уже не первый месяц входит в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в стране. К примеру, по итогам февраля 2022-го он занимал в этом списке 16 строку.

У компании Haval есть собственный завод в РФ, он находится в Тульской области. На сегодняшний день это одно из немногих автомобильных предприятий, которые сейчас продолжают деятельность. Как сообщает «Коммерсант», ранее производственная площадка работала в три смены, теперь перешла на двухсменный график. Причина такая же, как и у многих других компаний – сложности с доставкой комплектующих (сейчас не осуществляются отгрузки по морю). Сообщается, что тульскому заводу хватит запасов запчастей примерно на полтора месяца, позже производитель «планирует наладить цепочки [поставок]».

На фото: Haval Jolion

Очевидно из-за логистических проблем и волатильности курсов валют, Haval решил примерно в полтора раза повысить цены на свои модели, которые сходят с конвейера российского завода. Издание ознакомилось с новым прайс-листом, который был сформирован китайской компанией. Судя по нему, стоимость машин, составляющих российский модельный ряд бренда, вырастет на 950 тыс. – 980 тыс. рублей (примерно на 40-50%). Отметим, сейчас на официальном сайте Haval ценники отсутствуют, указано, что стоимость следует уточнять у дилеров.

На фото: Haval F7x'2022

Источники издания утверждают, что на прошлой неделе цены на автомобили Haval в РФ (речь о тех, что уже находятся на складах дилеров) выросли на 20%. Напомним, ранее Росстат (Федеральная служба государственной статистики) подсчитал, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены на модели иностранных брендов в РФ выросли в среднем на 15,2%, тогда как машины российских марок подорожали заметнее – на 17,1%. Отмечается, что рост цен Хавэйлов на 50% произойдет в случае, если курсы валют продержатся на нынешнем уровне в течение ещё одной недели после того, как автомобили будут отгружены.

Ранее стало известно о том, что белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи» (поставляет машины в том числе на российский рынок) приостанавливает производство с 16 марта по 1 апреля. В качестве причин компания назвала нарушения логистических цепочек и проблемы с поставками материалов и комплектующих из Китая.

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