Авторынок РФ: новые автомобили подорожали как минимум на 15% за одну неделю

Российский автомобильный рынок в скором времени ждут серьёзные изменения. Из-за нынешней геополитической ситуации и экономических санкций часть марок уже приостановила поставки, некоторые заводы приостановили выпуск машин из-за нехватки комплектующих. Различные зарубежные компании ставят свою деятельность здесь «на паузу» или вовсе прощаются с бизнесом в РФ.



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) уже подвела первые итоги. Ведомство проанализировало индекс потребительских цен в период с 26 февраля по 4 марта 2022 года, причём в список вошли в том числе новые автомобили как иностранных брендов, так и отечественных марок.

Согласно отчёту Росстата, за прошлую неделю средняя стоимость легковых транспортных средств на российском рынке увеличилась на 15-17%. При этом цены на иностранные автомобили в РФ за указанный период в среднем выросли на 15,2%. В свою очередь новые машины отечественных марок за минувшую неделю увеличились на 17,1%.



По неофициальным данным, цены на автомобили в России выросли ещё заметнее. К примеру, одной из наиболее ощутимо подорожавших (в процентном соотношении) моделей остаётся Lada Largus. Сейчас ценник базового Ларгуса стартует с отметки 1 103 900 рублей (согласно официальному сайту марки), последняя прибавка составила 247 тыс. рублей, то есть автомобиль подорожал на 28,8%.



Отметим, заводы АВТОВАЗа на следующей неделе продолжат простаивать из-за нехватки комплектующих. Так, в период с 14 по 18 марта завод в Ижевске не будет выпускать автомобили, а тольяттинское предприятие вызовет сотрудников только на три дня: продолжится производство Lada Granta и внедорожника Niva Legend (эти модели наименее зависимы от импортных комплектующих).

Кроме того, сегодня появилась новая информация, касающаяся работы завода Nissan в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад сообщалось, что компания готовится к приостановке производства, теперь стали известны точные даты: завод будет простаивать с 14 марта в течение трёх недель по причине перебоев с поставками комплектующих. Кроме того, в офисе Infiniti рассказали о том, что поставки пока поставлены «на паузу».

