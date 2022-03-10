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  • Infiniti поставила «на паузу» поставки, а Nissan готовится приостановить производство в РФ

Infiniti поставила «на паузу» поставки, а Nissan готовится приостановить производство в РФ

10.03.2022 175 1 0

В обеих компаниях говорят о временной «паузе», при этом дилеры премиального бренда пока обладают достаточным количеством машин.

 

О том, что Nissan готовится приостановить работу своего петербургского завода, глобальный офис объявил еще несколько дней назад. Теперь же стали известны сроки. «В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на три недели», — сообщили Kolesa.ru в российском представительстве компании.

Напомним, в РФ производят кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail предыдущих поколений, плюс актуальный паркетник Murano. Также в начале марта в местном офисе заявили о временной остановке поставок в Россию нового кроссовера Nissan Pathfinder (у нас должны были продавать машины американской сборки) – «до выяснения ситуации».

О временной приостановке поставок машин в РФ рассказали и в Infiniti, сколько продлится «пауза» — пока неизвестно. При этом в российском офисе марки Колёсам сообщили, что «на данный момент дилеры обладают достаточным запасом автомобилей». Кроме того, в Infiniti заявили, что российский рынок остается одним из важнейших для бренда, и что «уход с рынка не обсуждается».

Согласно последнему отчету Ассоциации европейского бизнеса, в январе-феврале 2022 года в России было реализовано 8446 автомобилей Nissan, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат Infiniti по итогам первых двух месяцев 2022-го – 479 единиц (+69%).

Россия авторынок бизнес Nissan Infiniti

 

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1 комментарий
10.03.2022 22:36
Papirus (@sc_1968)

2-3 недели…. Оптимисты. Я бы не поручился и за 3 года.

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