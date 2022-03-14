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Конвейер завода Geely в Беларуси приостановят до начала следующего месяца

14.03.2022 227 1 1

Сообщается, что простой предприятия начнётся через пару дней, 16 марта. Причина – нарушения в цепочках поставок комплектующих из Китая.

 

Белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи» было создано в 2011 году, а осенью 2017-го между Борисовом и Жодино был открыт новый завод полного цикла (включает сварку, окраску и сборку). На этой производственной площадке на сегодняшний день налажен выпуск нескольких кроссоверов «поднебесной» марки – Atlas Pro, Coolray и Tugella.

На фото: Geely Coolray

Как сообщает издание Av.by со ссылкой на пресс-службу «БелДжи», в ближайшее время завод будет временно остановлен. Простой начнётся в ближайшую среду, 16 марта; предполагается, что конвейер белорусского предприятия не будет работать до 1 апреля. В качестве причин названы нарушения логистических цепочек и проблемы с поставками материалов и комплектующих из Китая.

По данным издания, по окончанию простоя завода «БелДжи» предполагается, что первым работу возобновит цех сварки. Как отметили в пресс-центре, сотрудники, которым положен отпуск на время приостановки конвейера, получат все полагающиеся выплаты, с другими работниками вопрос решается в индивидуальном порядке. Стоит отметить, что администрация предприятия и часть специалистов продолжат работать по своему текущему графику.

На фото: Geely Atlas Pro

В «БелДжи» отметили, что приостановка работы завода не повлияет ни на продажи автомобилей бренда Geely, ни на предоставление услуг сервиса в республике Беларусь. Кроме того, сообщается, что на данный момент в дилерских центрах Geely в стране есть достаточное количестве машин для удовлетворения спроса, отгрузка запчастей для ТС производится штатно.

На белорусско-китайском СП во второй половине текущего года планируется локализовать производство седана Emgrand четвёртого поколения и флагманского кроссовера Geely Monjaro. Подробнее об этом SUV Kolesa.ru рассказывал в январе этого года. Напомним, в его основе лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная китайцами вместе с Volvo (шведская компания принадлежит китайскому холдингу).

На фото: Geely Xingyue L для Китая (в РФ получит имя Monjaro)

Предполагается, что россиянам Monjaro предложат с бензиновым двухлитровым турбомотором, но его мощность ещё не раскрыта. В Китае паркетник можно купить с бензиновой «турбочетвёркой» Volvo 2.0 серии Drive-E, которая выдает 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно). При этом младшая версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а второй положен восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Кроме того, на домашнем рынке есть гибридная версия.

На сегодняшний день компания Geely Motors продолжает работу на российском рынке, соответствующее официальное сообщение пресс-служба местного офиса отправила ещё в первых числах марта. Сейчас на официальном сайте марки в РФ не указаны рекомендованные розничные цены автомобилей (очевидно, это связано с курсом валют). Напомним, Geely входит в ТОП-15 самых востребованных автомобильных брендов в стране: по итогам февраля 2022-го дилеры реализовали 2188 единиц, что на 82% больше, чем годом ранее.

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1 комментарий
14.03.2022 14:12
donskoy_n

Ну просто приостановили - ничего страшного на самом деле. сейчас логистику перенастроят и пойдут продажи как и до этого. не о чем переживать

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