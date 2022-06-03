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Российский автопром: АВТОВАЗ возобновит производство, УАЗ и КАМАЗ – под санкциями

03.06.2022 300 0 0

Выпуск Lada должен возобновиться на следующей неделе, однако, по предварительным данным, с конвейера будет сходить только одна модель. КАМАЗ попал в санкционный список Евросоюза уже во второй раз, УАЗ же «дебютант», и для него ограничения могут означать то, что Патриот лишится «автомата».

 

Находящийся с апреля в простое АВТОВАЗ с 8 июня возобновит производство, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Но речь пока только о Тольятти, и только об одной модели – Lada Granta. Производство остальных автомобилей Lada, видимо, по-прежнему будет «на паузе» (Весту собирают в Ижевске). Что же касается Гранты, то, по неофициальным данным, это будут «упрощенные» версии, то есть без подушек безопасности и ABS.

Вторая новость, касающаяся автопрома РФ: попадание КАМАЗа и УАЗа в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, который вступил в силу с сегодняшнего дня. К слову, производитель грузовиков и так уже под ограничениями – как отмечает «Коммерсантъ», с февраля из-за «контроля российским правительством» КАМАЗу запрещен доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, также запрещено предоставление технической помощи. Причина, указанная в шестом пакете санкций: использование техники КАМАЗа вооруженными силами РФ. По той же причине под санкциями оказался и УАЗ (эта компания под ограничения попала впервые), причем в пояснении в официальном документе отмечается внедорожник Патриот.

На УАЗе «Коммерсанту» сообщили, что не видят существенных рисков для бизнеса после включения в список. Между тем Патриот оснащается автоматической коробкой Punch Powerglide 6L50, которую производят во Франции, а Евросоюз запрещает своим компаниям взаимодействовать с подсанкционными структурами (вдобавок в юрисдикции Евросоюза блокируются активы и счета попавших в список физических и юридических лиц).

Кроме того, в список внесли Нижнекамский завод грузовых шин, ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД Кама».

Читайте также материал Kolesa.ru:  Без подушек безопасности, ABS и на Евро-2: как работает отечественный автопром под санкциями

АВТОВАЗ авторынок производство бизнес Lada УАЗ КАМАЗ

 

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