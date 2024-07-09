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В России дебютировал рамный пикап Sollers ST8

09.07.2024 195 2 0

Пилотную партию грузовиков выпустят до конца текущего года. Причем производство наладят не во Владивостоке, где сегодня делают младший пикап ST6, а на мощностях УАЗа.

В рамках открывшейся накануне в Екатеринбурге выставки «Иннопром» компания «Соллерс» провела премьеру рамного пикапа Sollers ST8. Эта модель окажется на ступеньку выше другого грузовика марки – Sollers ST6. Но если младший пикап производит предприятие во Владивостоке (прежде завод делал Мазды), то выпуск флагмана по технологии полного цикла наладят в Ульяновске – на индустриальной площадке УАЗа (также входит в «Соллерс»).

Как и в случае с Sollers ST6, за основу для ST8 взяли модель JAC: донором стал пикап JAC T8 Pro (ST6 сделан из JAC T6). При этом новинка Sollers получила оригинальную радиаторную решетку. В пресс-службе компании рассказали, что ST8 «получит полностью локализованный в России силовой агрегат и отечественную компонентную базу». Модель предложат с дизелем и шестиступенчатой механикой, которые уже производятся на заводах группы «Соллерс» в Елабуге и Заволжье «с высоким уровнем локализации всех базовых деталей».

Sollers ST8
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Sollers ST8
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Пикап Sollers ST8 будет доступен с полным приводом. Заявленный дорожный просвет – 210 мм. Грузоподъемность – 900 кг. Новинке еще обещаны современные системы безопасности и электронные ассистенты водителя. И это пока все официальные подробности.

Пилотную партию ST8 выпустят до конца текущего года, а старт продаж намечен на первый квартал 2025-го.

Официальных фото интерьера пикапа Sollers ST8 пока нет. На этой картинке запечатлен салон JAC T8 Pro: предполагается, что внутри новинка Sollers повторила исходник

Напомним, младший грузовик Sollers ST6 оснащается бензиновым турбомотором 2.0 (176 л.с.) и дизелем аналогичного объема (136 л.с.), оба комплектуются 6МТ, модель имеет полный привод. Донорский для Sollers ST8 пикап T8 Pro пока присутствует в российской линейке JAC: эта модель предложена с бензиновым турбодвигателем 2.4 (204 л.с.). Кроме того, JAC продает «просто» T8 – с бензиновым и дизельным моторами 2.0 (177 и 136 л.с. соответственно). Вероятно, с запуском Sollers ST8 семейство T8 из гаммы JAC уберут (так было и с JAC T6).

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2 комментария
09.07.2024 23:37
Яшка

Интересная тачка.Если Sollers движок локализовал,то может и на МКПП замахнуться?А там и остальное можно подтянуть и прихлопнуть этим пикапом всю старую уазовскую продукцию одним махом.

10.07.2024 00:13
Vasissualy Pupkinzon

Если помимо покупки запчастей, будут приобретены права на платформу, то можно выпустить неплохой внедорожник на базе этого пикапа. Но дизелю можно было бы и объём увеличить...

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