В России дебютировал рамный пикап Sollers ST8

В рамках открывшейся накануне в Екатеринбурге выставки «Иннопром» компания «Соллерс» провела премьеру рамного пикапа Sollers ST8. Эта модель окажется на ступеньку выше другого грузовика марки – Sollers ST6. Но если младший пикап производит предприятие во Владивостоке (прежде завод делал Мазды), то выпуск флагмана по технологии полного цикла наладят в Ульяновске – на индустриальной площадке УАЗа (также входит в «Соллерс»).
Как и в случае с Sollers ST6, за основу для ST8 взяли модель JAC: донором стал пикап JAC T8 Pro (ST6 сделан из JAC T6). При этом новинка Sollers получила оригинальную радиаторную решетку. В пресс-службе компании рассказали, что ST8 «получит полностью локализованный в России силовой агрегат и отечественную компонентную базу». Модель предложат с дизелем и шестиступенчатой механикой, которые уже производятся на заводах группы «Соллерс» в Елабуге и Заволжье «с высоким уровнем локализации всех базовых деталей».
Пикап Sollers ST8 будет доступен с полным приводом. Заявленный дорожный просвет – 210 мм. Грузоподъемность – 900 кг. Новинке еще обещаны современные системы безопасности и электронные ассистенты водителя. И это пока все официальные подробности.
Пилотную партию ST8 выпустят до конца текущего года, а старт продаж намечен на первый квартал 2025-го.
Напомним, младший грузовик Sollers ST6 оснащается бензиновым турбомотором 2.0 (176 л.с.) и дизелем аналогичного объема (136 л.с.), оба комплектуются 6МТ, модель имеет полный привод. Донорский для Sollers ST8 пикап T8 Pro пока присутствует в российской линейке JAC: эта модель предложена с бензиновым турбодвигателем 2.4 (204 л.с.). Кроме того, JAC продает «просто» T8 – с бензиновым и дизельным моторами 2.0 (177 и 136 л.с. соответственно). Вероятно, с запуском Sollers ST8 семейство T8 из гаммы JAC уберут (так было и с JAC T6).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Интересная тачка.Если Sollers движок локализовал,то может и на МКПП замахнуться?А там и остальное можно подтянуть и прихлопнуть этим пикапом всю старую уазовскую продукцию одним махом.
Если помимо покупки запчастей, будут приобретены права на платформу, то можно выпустить неплохой внедорожник на базе этого пикапа. Но дизелю можно было бы и объём увеличить...