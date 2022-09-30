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Представлен лакшери-кроссовер Aurus Komendant: пока дешевле седана Senat

30.09.2022 137 1 0

Технику первый кросс российского люксового бренда разделил с родственной «четырехдверкой». В продажу SUV должен поступить лишь в следующем году, при этом уже объявлена стартовая цена.

 

Прототип кроссовера Aurus Komendant засветился еще в 2019-м, год спустя в Сеть выложили патентные изображения SUV, а осенью 2021-го в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). И вот SUV, наконец, представлен официально. Напомним, свое название он получил в честь Комендантской башни Московского Кремля, и это третья модель в линейке российского лакшери-бренда – кроссовер присоединится к седану Senat и минивэну Arsenal (правда, MPV в свободной продаже все еще нет).

Как и остальные Аурусы, Komendant построен на Единой модульной платформе (ЕМП). Длина пятиместного кроссовера равна 5380 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3100 мм. Таким образом, по своим габаритам российский SUV близок к Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade, при этом по длине и колесной базе Комендант уступил родственному седану Aurus Senat (5630 и 3300 мм соответственно).

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В плане техники SUV в целом повторяет другие модели марки. Aurus Komendant имеет гибридную установку, он оснащен бензиновым мотором НАМИ-4123 V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами (598 л.с. и 880 Нм), а в девятиступенчатый «автомат» KATE встроен синхронный электродвигатель (пиковая отдача – 63 л.с., номинальная мощность – 38 л.с.). Также кросс укомплектован литий-ионной батареей Enertech емкостью 16 А*ч. Привод – полный (за подключение передней оси отвечает электронноуправляемая электромагнитная муфта, в раздатке – цепь).

Впрочем, одно важное техническое отличие все же есть – у Komendant пневматическая подвеска вместо пружинной. В стандартном положении дорожный просвет составляет 230 мм, его можно уменьшить до 215 мм, а во внедорожном режиме, напротив, увеличить до 260 мм. Технически допустимая максимальная масса SUV – 3495 кг, снаряженная масса – 3235 кг. В прошлогоднем ОТТС указано, что буксировка прицепа не предусмотрена, зато в поле «Тип кузова» есть отметка «с подготовкой под монтаж брони».

Заявлено, что первую «сотню» кроссовер наберет за 6,5 секунды, максимальная скорость – 220 км/ч.

Внешне Komendant перекликается с остальными Аурусами, главная «фишка» — огромная радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. Кроссовер по умолчанию имеет 20-дюймовые колеса, за доплату доступны 21- или 22-дюймовые.

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Интерьер почти такой же, как у Сената, в отделке использованы, в том числе, натуральная кожа и деревянный шпон. Во втором ряду может быть как трехместный диван, так и отдельные два кресла, разделенные массивным боксом, в котором спрятаны выдвижные столики и холодильник. Также для кроссовера заявлены четырехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, отдельные экраны для задних пассажиров, камеры кругового обзора и комплекс систем безопасности (ADAS).

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Старт производства Aurus Komendant на заводе в Елабуге намечен на начало следующего года, совокупная производственная мощность предприятия – 5000 машин в год. К слову, Минпромторг отмечает, что «70% поставщиков комплектующих – российские компании».

На данный момент озвучена только начальная цена кроссовера Aurus Komendant – 33 700 000 рублей. Между тем у одного из столичных дилеров цена седана Aurus Senat сегодня стартует с отметки в 38 835 000 рублей.

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1 комментарий
30.09.2022 12:13
sadsautono

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