BMW продлит срок жизни актуального спорткара Z4

Компания BMW представила родстер Z4 актуального третьего поколения (G29) летом 2018 года. Производство модели налажено на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия), здесь же выпускают технического «родственника» – двухдверку Toyota GR Supra. BMW Z4 пережил обновление в сентябре 2022-го, а в начале прошлого года семейство пополнила топ-версия Pure Impulse с механической коробкой передач.

На фото: BMW Z4 M40i Pure Impulse

Предполагалось, что актуальное поколение родстера довольно скоро покинет рынок: по данным СМИ, уже в октябре 2025-го с конвейера австрийского предприятия должен был сойти последний экземпляр нынешнего BMW Z4 (при этом в официальных документах указывался март 2026 года). Однако, согласно информации BMW Blog, в компании приняли решение продлить жизнь модели на несколько месяцев: сообщается, что выпускать двухдверки баварцы намерены ещё почти год – до мая 2026-го.

Во всяком случае, судя по материалу немецкого издания, это коснётся исполнения Z4 M40i. Отметим, на американском рынке только этот вариант предлагается как с восьмиступенчатым автоматом Steptronic, так и с шестискоростной механической коробкой передач, тогда как в Европе МКП доступна ещё и на стартовой версии Z4 sDrive20i.

Предполагается, что именно новая версия с механической коробкой, вышедшая на рынок в прошлом году, повлияла на решение баварского производителя о продлении выпуска спорткара. Издание сообщает, что за прошлый год дилеры BMW по всему миру реализовали 10 482 родстера Z4 (этот результат на 4,3% меньше, чем годом ранее). При этом в первом квартале 2025-го продажи составили 2436 шт., что на 4,2% больше, чем в январе-марте прошлого года.

При этом по данным Motor1, за первые три месяца двухдверка разошлась в США тиражом 503 единицы (на 29% больше, чем годом ранее). Ранее представитель американского офиса BMW отмечал, что поклонники модели «восторженно отреагировали» на появление версии с механической коробкой.

На фото: салон BMW Z4 M40i Pure Impulse

Как Kolesa.ru сообщал ранее, BMW Z4 M40i Pure Impulse оснащается 3,0-литровой рядной бензиновой турбошестёркой В58, отдача которой равна 340 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой с механизмом переключения передач, который был сконфигурирован специально для этой модели.

Такой родстер на 15 кг легче по сравнению с аналогичным исполнением с автоматической коробкой передач, снаряженная масса нового варианта родстера составляет 1550 кг. На разгон с места до «сотни» ему требуется 4,6 секунды (для сравнения, показатель варианта с 8АКП – 4,5 секунды). Максимальная скорость не отличается и в обоих случаях ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Известно, что у BMW Z4 не будет преемника, тогда как Toyota, по слухам, разрабатывает следующее поколение спорткара GR Supra. Не исключено, что такая новинка получит гибридную силовую установку.