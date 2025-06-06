Европа ×

BMW продлит срок жизни актуального спорткара Z4

06.06.2025 92 0 0

Ранее предполагалось, что последний экземпляр нынешнего родстера баварской марки сойдёт с конвейера в октябре 2025 года.

Компания BMW представила родстер Z4 актуального третьего поколения (G29) летом 2018 года. Производство модели налажено на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия), здесь же выпускают технического «родственника» – двухдверку Toyota GR Supra. BMW Z4 пережил обновление в сентябре 2022-го, а в начале прошлого года семейство пополнила топ-версия Pure Impulse с механической коробкой передач.

На фото: BMW Z4 M40i Pure Impulse

Предполагалось, что актуальное поколение родстера довольно скоро покинет рынок: по данным СМИ, уже в октябре 2025-го с конвейера австрийского предприятия должен был сойти последний экземпляр нынешнего BMW Z4 (при этом в официальных документах указывался март 2026 года). Однако, согласно информации BMW Blog, в компании приняли решение продлить жизнь модели на несколько месяцев: сообщается, что выпускать двухдверки баварцы намерены ещё почти год – до мая 2026-го.

Во всяком случае, судя по материалу немецкого издания, это коснётся исполнения Z4 M40i. Отметим, на американском рынке только этот вариант предлагается как с восьмиступенчатым автоматом Steptronic, так и с шестискоростной механической коробкой передач, тогда как в Европе МКП доступна ещё и на стартовой версии Z4 sDrive20i.

Предполагается, что именно новая версия с механической коробкой, вышедшая на рынок в прошлом году, повлияла на решение баварского производителя о продлении выпуска спорткара. Издание сообщает, что за прошлый год дилеры BMW по всему миру реализовали 10 482 родстера Z4 (этот результат на 4,3% меньше, чем годом ранее). При этом в первом квартале 2025-го продажи составили 2436 шт., что на 4,2% больше, чем в январе-марте прошлого года.

При этом по данным Motor1, за первые три месяца двухдверка разошлась в США тиражом 503 единицы (на 29% больше, чем годом ранее). Ранее представитель американского офиса BMW отмечал, что поклонники модели «восторженно отреагировали» на появление версии с механической коробкой.

На фото: салон BMW Z4 M40i Pure Impulse

Как Kolesa.ru сообщал ранее, BMW Z4 M40i Pure Impulse оснащается 3,0-литровой рядной бензиновой турбошестёркой В58, отдача которой равна 340 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой с механизмом переключения передач, который был сконфигурирован специально для этой модели.

Такой родстер на 15 кг легче по сравнению с аналогичным исполнением с автоматической коробкой передач, снаряженная масса нового варианта родстера составляет 1550 кг. На разгон с места до «сотни» ему требуется 4,6 секунды (для сравнения, показатель варианта с 8АКП – 4,5 секунды). Максимальная скорость не отличается и в обоих случаях ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Известно, что у BMW Z4 не будет преемника, тогда как Toyota, по слухам, разрабатывает следующее поколение спорткара GR Supra. Не исключено, что такая новинка получит гибридную силовую установку.

родстер США спортивные авто авторынок слухи Европа BMW BMW Z4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Без кнопок, но с дисплеями в бампере: первый обзор седана Exlantix ES В Россию наконец приехал гибридный китайский седан Exlantix ES, анонсированный ещё в прошлом году. Мы как следует рассмотрели и пощупали его на презентации в Подмосковье. 150 0 1 06.06.2025
Статьи / Практика Голыми руками, но без искр: как правильно менять галогенные, ксеноновые и светодиодные лампы Всем, кто научился самостоятельно менять щётки стеклоочистителя, торжественно сообщаем: вы знаете уже многое, поэтому можете смело переходить на следующий уровень профессионального развития... 238 2 1 06.06.2025
Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей «Колёса» изучили пять популярных моделей видеорегистраторов из категории продвинутых: с GPS-информерами, обновляемыми базами камер и радаров, Wi-Fi, мобильными приложениями и магнитными крон... 1790 6 1 05.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27870 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26839 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12503 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
16 Самый стильный молоток: как появился Hummer H2 и почему его не стало
13 Пилить нельзя спасать: опыт владения Mercedes-Benz W123
6 Покупаем Exlantix ET: что это за автомобиль и чем он интересен
Новые комментарии
Change privacy settings