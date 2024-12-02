Toyota GR Supra нового поколения может получить гибридную установку вместо техники от BMW

По предварительным данным, следующий спорткар японской марки появится в продаже на домашнем рынке в 2027 году.

Компания Toyota начала выпускать спорткар Supra в 1978 году, а в 2002-м он покинул конвейер. Позже производитель принял решение возродить модель, в результате дебют пятого поколения прошёл в начале 2019 года в Детройте. Теперь и этот автомобиль готовят к отставке: на прошлой неделе стало известно об очередной модернизации, а также о выходе прощальной версии A90 Final Edition (предназначена для рынков Японии и Европы).

На фото: Toyota GR Supra Lightweight Evo (версия для европейского рынка)

Слухи о возможном появлении Toyota GR Supra шестого поколения ходили и раньше, причём предполагалось, что новинка может получить полностью электрическую «начинку». Теперь же появилась новая информация: японское издание Best Car сообщает о том, что спорткар следующей генерации уже находится в разработке, при этом появились первые данные о его потенциальной «начинке».

Отметим, актуальная двухдверка является ближайшим родственником BMW Z4 (серии G29), производство обеих моделей налажено на заводе Magna Steyr, расположенном в австрийском Граце. От баварского производителя GR Supra получила бензиновые двигатели – 2,0-литровый B48 и 3,0-литровый B58, которые были перенастроены специалистами подразделения Toyota Gazoo Racing.

Ожидается, что техника Toyota GR Supra шестого поколения не будет разработана BMW. Так, новинке прочат гибридную силовую установку, в основу которой может лечь 2,0-литровая турбочетвёрка, которая будет работать в тандеме с электромотором. Ожидается, что мощность ДВС превысит 400 л.с., а совокупная отдача всей системы, вероятно, превысит 435 л.с., которые выдаёт актуальный топовый 3,0-литровый B58 у нынешней Toyota GR Supra A90 Final Edition (максимальный крутящий момент – 570 Нм). Отмечается, что у гоночного варианта японской двухдверки мощность предположительно составит 600 л.с.

На фото: салон Toyota GR Supra A90 Final Edition (версии для японского рынка)

Согласно информации японского издания, Toyota GR Supra получит либо восьмиступенчатую, либо десятиступенчатую автоматическую коробку передач, механику ждать не стоит. Привод у новинки, скорее всего, будет только задний, в отличие от анонсированного возрожденного купе Toyota Celica, которое может оказаться полноприводным.

Официальной информации о внешности шестой GR Supra пока нет. Предполагается, что у новинки будет эволюционный дизайн, который сохранит большую часть эстетики текущей модели, но при этом получит черты, которые смогут подчеркнуть динамичный и агрессивный характер двухдверки.

По предварительным данным, Toyota GR Supra шестого поколения появится в продаже на домашнем рынке в 2027 году. По плану, продажи нынешней прощальной версии A90 Final Edition будут завершены в 2025-м. Особое исполнение выпустят тиражом 300 экземпляров.