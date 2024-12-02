Toyota GR Supra нового поколения может получить гибридную установку вместо техники от BMW

Компания Toyota начала выпускать спорткар Supra в 1978 году, а в 2002-м он покинул конвейер. Позже производитель принял решение возродить модель, в результате дебют пятого поколения прошёл в начале 2019 года в Детройте. Теперь и этот автомобиль готовят к отставке: на прошлой неделе стало известно об очередной модернизации, а также о выходе прощальной версии A90 Final Edition (предназначена для рынков Японии и Европы).
Слухи о возможном появлении Toyota GR Supra шестого поколения ходили и раньше, причём предполагалось, что новинка может получить полностью электрическую «начинку». Теперь же появилась новая информация: японское издание Best Car сообщает о том, что спорткар следующей генерации уже находится в разработке, при этом появились первые данные о его потенциальной «начинке».
Отметим, актуальная двухдверка является ближайшим родственником BMW Z4 (серии G29), производство обеих моделей налажено на заводе Magna Steyr, расположенном в австрийском Граце. От баварского производителя GR Supra получила бензиновые двигатели – 2,0-литровый B48 и 3,0-литровый B58, которые были перенастроены специалистами подразделения Toyota Gazoo Racing.
Ожидается, что техника Toyota GR Supra шестого поколения не будет разработана BMW. Так, новинке прочат гибридную силовую установку, в основу которой может лечь 2,0-литровая турбочетвёрка, которая будет работать в тандеме с электромотором. Ожидается, что мощность ДВС превысит 400 л.с., а совокупная отдача всей системы, вероятно, превысит 435 л.с., которые выдаёт актуальный топовый 3,0-литровый B58 у нынешней Toyota GR Supra A90 Final Edition (максимальный крутящий момент – 570 Нм). Отмечается, что у гоночного варианта японской двухдверки мощность предположительно составит 600 л.с.
Согласно информации японского издания, Toyota GR Supra получит либо восьмиступенчатую, либо десятиступенчатую автоматическую коробку передач, механику ждать не стоит. Привод у новинки, скорее всего, будет только задний, в отличие от анонсированного возрожденного купе Toyota Celica, которое может оказаться полноприводным.
Официальной информации о внешности шестой GR Supra пока нет. Предполагается, что у новинки будет эволюционный дизайн, который сохранит большую часть эстетики текущей модели, но при этом получит черты, которые смогут подчеркнуть динамичный и агрессивный характер двухдверки.
По предварительным данным, Toyota GR Supra шестого поколения появится в продаже на домашнем рынке в 2027 году. По плану, продажи нынешней прощальной версии A90 Final Edition будут завершены в 2025-м. Особое исполнение выпустят тиражом 300 экземпляров.
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