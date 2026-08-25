Новый кроссовер Jetour Tourer готовится выйти на рынок

Компактный паркетник Jetour представляет собой электрокар. Новинка будет доступна в моно- и полноприводном исполнениях. На домашний рынок кросс выйдет до конца текущего года.

На проходящем в эти дни в Чэнду автосалоне принадлежащий компании Chery бренд Jetour не только показал паркетник Traveler 7 (он же модернизированный Jetour T2), но и открыл прием «слепых» заказов на свой первый электромобиль. Это тоже кроссовер, и его уже показывали публике. Ранее электрокросс выставляли как Jetour TX, сейчас же он известен под условным названием Jetour Tourer. Точное имя узнаем после того, как модель обзаведется собственной страницей на потребительском сайте марки. Ну а оставить заявку «вслепую» означает то, что все характеристики, комплектации и цены еще не раскрыты. Впрочем, электрокар уже сертифицировали, так что основные вводные имеются.

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Jetour Tourer получил лаконичный облик. У паркетника круглые светодиодные фары и задние фонари, которые при этом помещены в «прямоугольные» блоки. Оптику вдобавок объединяют черные плашки с названием марки. По бокам переднего бампера есть «прорези». Благодаря сертификационным снимкам мы также знаем, что на багажной двери может быть установлен небольшой кофр.

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Длина Jetour Tourer равна 4475 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1700 мм, колесная база составляет 2735 мм. Под крышкой капота имеется дополнительный отсек на 150 литров. В компании еще заявили о том, что паспортный дорожный просвет новинки превышает 200 мм. Для модели предусмотрены 18- или 19-дюймовые диски.

В пятиместном салоне – двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположены физические клавиши, шайба и площадка для беспроводной зарядки. По данным китайских СМИ, новинке еще обещан комплекс водительских ассистентов Falcon 500 от Chery, но лидара над лобовым стеклом нет.

Сама марка пока продвигает полноприводный Tourer. Согласно сертификату, два электромотора такой версии вместе выдают 374 л.с. Ожидается, что кроссовер предложат и в заднеприводном исполнении (272 л.с.). Китайские медиа пишут, что Jetour Tourer комплектуется батареей емкостью 67,2 кВт*ч, запас хода – примерно 550 км по циклу CLTC.

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В Китае полноценные продажи Jetour Tourer стартуют уже в этом году, стало быть, отдельная презентация не за горами.