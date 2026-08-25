Новинки ×

Новый кроссовер Jetour Tourer готовится выйти на рынок

25.08.2026 2370 0 0
Новый кроссовер Jetour Tourer готовится выйти на рынок

Компактный паркетник Jetour представляет собой электрокар. Новинка будет доступна в моно- и полноприводном исполнениях. На домашний рынок кросс выйдет до конца текущего года.

На проходящем в эти дни в Чэнду автосалоне принадлежащий компании Chery бренд Jetour не только показал паркетник Traveler 7 (он же модернизированный Jetour T2), но и открыл прием «слепых» заказов на свой первый электромобиль. Это тоже кроссовер, и его уже показывали публике. Ранее электрокросс выставляли как Jetour TX, сейчас же он известен под условным названием Jetour Tourer. Точное имя узнаем после того, как модель обзаведется собственной страницей на потребительском сайте марки. Ну а оставить заявку «вслепую» означает то, что все характеристики, комплектации и цены еще не раскрыты. Впрочем, электрокар уже сертифицировали, так что основные вводные имеются.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Jetour Tourer получил лаконичный облик. У паркетника круглые светодиодные фары и задние фонари, которые при этом помещены в «прямоугольные» блоки. Оптику вдобавок объединяют черные плашки с названием марки. По бокам переднего бампера есть «прорези». Благодаря сертификационным снимкам мы также знаем, что на багажной двери может быть установлен небольшой кофр.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина Jetour Tourer равна 4475 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1700 мм, колесная база составляет 2735 мм. Под крышкой капота имеется дополнительный отсек на 150 литров. В компании еще заявили о том, что паспортный дорожный просвет новинки превышает 200 мм. Для модели предусмотрены 18- или 19-дюймовые диски.

В пятиместном салоне – двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположены физические клавиши, шайба и площадка для беспроводной зарядки. По данным китайских СМИ, новинке еще обещан комплекс водительских ассистентов Falcon 500 от Chery, но лидара над лобовым стеклом нет.

Сама марка пока продвигает полноприводный Tourer. Согласно сертификату, два электромотора такой версии вместе выдают 374 л.с. Ожидается, что кроссовер предложат и в заднеприводном исполнении (272 л.с.). Китайские медиа пишут, что Jetour Tourer комплектуется батареей емкостью 67,2 кВт*ч, запас хода – примерно 550 км по циклу CLTC.

1 / 2
2 / 2


В Китае полноценные продажи Jetour Tourer стартуют уже в этом году, стало быть, отдельная презентация не за горами.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Jetour

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Покупаем Hongqi HS7: что это за автомобиль и чем он интересен Глобальные изменения российского автомобильного рынка в последние годы показали несколько важных трендов. В приоритете для покупателей постепенно оказались технологичность и оснащение, приче... 628 1 0 25.08.2026
Статьи / Мнение без фильтров Наши руки не для скуки: зачем нужен новый регламент техосмотра На прошлой неделе Минтранс опубликовал проект новых правил проведения техосмотра. Ради интереса посмотрел: ничего серьёзного там нет. Может, таксистам станет жить чуть сложнее, но это не точ... 1115 4 0 24.08.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Jeep Grand Cherokee WK2 Почти былинные, но не самые приятные времена, когда «джип большой широкий» и «шестисотый мерин» вместе с «черным бумером» стали фактически персонажами городского фольклора, а их багажники, к... 2526 4 2 23.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 48968 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45944 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12065 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
4 Ford всё-таки может выпустить пикап на базе внедорожника Bronco
4 Спортивный кроссовер Luxeed RX бросает вызов Xiaomi YU7: старт предпро...
4 Opel Frontera обзавёлся версией Start для бедных: «штамповки», МКП и ц...
Новые комментарии
Change privacy settings