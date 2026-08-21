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Брутальный кроссовер Jetour T2 получил другие имя и дизайн

21.08.2026 226 0 0
Брутальный кроссовер Jetour T2 получил другие имя и дизайн

Бренд Jetour представил в Китае кроссовер Traveler 7. Совсем новой разработкой модель не является – это модернизированный местный «просто Traveler» с другим дизайном. Как и исходный SUV, на домашнем рынке «семерку» предложат в «традиционном» и гибридном исполнениях.

В рамках открывшегося сегодня в китайском Чэнду автосалона принадлежащая компании Chery марка Jetour показала кроссовер под именем Traveler 7. Модель объявлена совершенно новой, но на деле перед нами – рестайлинговый Jetour Traveler. Исходный кроссовер, напомним, в строю с 2023 года, в других странах, включая Россию, он известен как Jetour T2. При этом в Китае Traveler 7 станет не заменой, а дополнением. Кстати, аналогичным образом бренд поступил с более компактным паркетником Freedom (Jetour T1 на остальных рынках). Так, в июне в Поднебесной гамму пополнил Jetour Freedom 7 Plus, то есть модернизированная версия младшего кроссовера.

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Судя по рекламным материалам, Jetour Traveler 7 больше адресован молодежной аудитории. У «семерки» оригинальные бамперы, они выполнены в цвет кузова, как и накладки на колесных арках. Кроссовер также получил новую радиаторную решетку, на которой появилась светодиодная полоска. У фар прежняя форма, но вместо крупных прямоугольных секций в них теперь светодиодные кольца. Надпись с названием марки перенесли на крышку капота. На распашной багажной двери все так же может быть «квадратный» кофр.

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Длина Jetour Traveler 7 с учетом кофра равна 4827 мм против 4810 мм у исходного Jetour Traveler для Китая (тоже с учетом бокса). Колесная база – прежние 2800 мм.

В пятиместном салоне Traveler 7 – новые руль и карты дверей. Еще заменили дефлекторы обдува, причем боковые сделали в виде сдвоенных вертикальных блоков. С центрального тоннеля убрали массивный рычаг коробки – за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Как и нынешний Jetour Traveler, в Китае кроссовер Jetour Traveler 7 предложат в чисто бензиновой и гибридной версиях. Обе модификации «семерки» заявлены с полным приводом. «Традиционный» кроссовер будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 254 л.с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. 

Силовая установка C-DM гибрида включает бензиновый турбомотор 1.5 и три электродвигателя, суммарная отдача – 782 л.с. Емкость батареи от CATL официально еще не озвучена, при этом в Jetour заявили о том, что в электрорежиме гибридный кроссовер Traveler 7 может проехать 245 км по циклу CLTC. 

К слову, чисто бензиновой «семерке» обещан комплекс водительских ассистентов Falcon 500 от Chery, а гибридному кроссоверу – набор ADS 5 от Huawei.

В Китае уже принимают предварительные заказы на Jetour Traveler 7, но комплектации и цены назовут позже.

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