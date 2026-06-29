Доступный и в РФ Jetour T1 получил другие имя и дизайн. На подходе еще несколько новых SUV

Марка Jetour представила на родине брутальный паркетник с именем Freedom 7 Plus. По сути, это переименованный и модернизированный «просто» Freedom, который на других рынках, включая Россию, известен как T1. Одновременно компания анонсировала еще несколько новинок.

Принадлежащий компании Chery бренд Jetour провел в Китае специальное мероприятие, в рамках которого продемонстрировал сразу несколько новинок. Главные премьеры – чисто бензиновый паркетник Jetour Freedom 7 Plus, электрический кроссовер под условным названием Jetour Tourer и гибридный флагман Jetour Traveler 8. Электрифицированные SUV – это пока еще прототипы. А вот Freedom 7 Plus – уже серийный автомобиль, старт продаж был объявлен прямо на презентации, так что с него и начнем.

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Пусть в Jetour и считают Freedom 7 Plus отдельной новой моделью, но на деле это модернизированный «просто» Jetour Freedom, которому присвоили две «приставки». Исходный паркетник в Поднебесной присутствует с 2025 года, и в том же году он появился на экспортных рынках, включая Россию. Вот только за пределами КНР дореформенный кроссовер зовется Jetour T1. Впрочем, непосредственно «единичка» на родине тоже представлена, но исключительно с гибридной установкой: такой кроссовер там относится к семейству Shanhai.

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Как бы то ни было, у Jetour Freedom 7 Plus собственная радиаторная решетка – с вертикальными плашками. Другими стали и бамперы. На корме вдобавок имеется «рюкзачок». Длина Jetour Freedom 7 Plus равна 4796 мм против 4706 мм у локального бензинового «просто» Freedom. Колесная база – прежние 2810 мм.

Jetour Freedom 7 Plus

В салоне Freedom 7 Plus установили иной руль, в остальном интерьер такой же, как у исходного паркетника. Новая модификация доступна в двух вариантах исполнения. В списке стандартного оборудования значатся: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Более дорогая версия – это еще подогрев и вентиляция передних сидений.

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Кроссовер Jetour Freedom 7 Plus доступен только с топовым бензиновым турбомотором 2.0 (254 л.с.), классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Исходный Freedom с 2.0T в Китае также бывает с передним приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, плюс такой паркетник там можно купить с младшим турбомотором 1.5 (184 л.с.), роботом и передним приводом.

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Без учета акций Jetour Freedom 7 Plus с новым дизайном обойдется в 144 900 – 159 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,66 млн – 1,83 млн рублей по текущему курсу.

Что же касается концептов Jetour Tourer и Traveler 8, то их уже выставляли прежде – правда, под другими названиями. Показ этих кроссоверов провели в апреле на Пекинском автосалоне: электрокар тогда носил индекс TX, а гибридный флагман был обозначен как T8. Информации о них пока немного.

Прототип электрического кроссовера Jetour. Изначально выставлялся под индексом TX, сейчас с китайского его название можно перевести как Tourer. Впрочем, не исключено, что у серийной версии будет совсем другое имя

Про электрокросс Jetour пока известно, что его длина составляет примерно 4400 мм, колесная база – «более 2700 мм». Этот паркетник имеет полный привод, обещанный запас хода – свыше 500 км.

Прототип гибридного кроссовера Jetour. Сначала это был T8, сейчас – Traveler 8

Jetour Traveler 8 тоже полноприводный, для него еще заявлен искусственный интеллект. Только на электротяге этот кроссовер проедет 300 км, суммарная дальнобойность – более 1300 км.

Предполагается, что электрифицированные кроссоверы Jetour станут серийными в следующем году.