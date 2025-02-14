Начались продажи бензинового кроссовера Jetour T1: Россия на очереди

Вообще, кроссовер Jetour T1 стартовал в Китае еще в прошлом году, но прежде он там был представлен исключительно в виде подзаряжаемого гибрида, который относится к семейству Shanhai. В 2024-м же марка анонсировала модель только с ДВС. А сегодня такая пятидверка стала доступна к покупке. Кстати, на домашнем рынке у нее отдельное имя – Jetour Freedom. Однако на экспорт «традиционный» кроссовер все же пойдет под индексом T1.
Внешне от гибрида чисто бензиновый кроссовер отличается оформлением передней части. Так, на радиаторной решетке Freedom красуется крупная надпись Jetour, тогда как у версии PHEV на решетке расположены светодиодные «штрихи». Внутри «традиционный» SUV повторил гибрид. В салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными.
Габариты машин совпадают. Длина модели (в китайской спецификации) составляет 4706 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1845 мм, колесная база – 2810 мм. Паспортный дорожный просвет «традиционного» кроссовера – 190 или 200 мм в зависимости от исполнения (у всех комплектаций гибрида – 200 мм).
Китайцам Jetour T1/Freedom доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор, у модели четыре комплектации. Две версии имеют турбочетверку 1.5 мощностью 184 л.с. (290 Нм) и семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Остальные варианты оснащены турбодвигателем 2.0 мощностью 254 л.с. (390 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом. Полный привод положен только самому дорогому кроссоверу с 2.0T, все остальные исполнения – переднеприводные.
В списке оборудования базового Jetour Freedom значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, кожаная обивка, упомянутые дисплеи (10,25 и 12,8 дюйма соответственно), климат-контроль, автопарковщик, камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачный капот»), обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству версии появляются центральный тачскрин диагональю 15,6 дюйма, подогрев и вентиляция передних сидений, система выбора режима движения, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках. Машины с двухлитровым турбомотором имеют 19-дюймовые колеса. Топовый полноприводный Jetour Freedom – это еще блокировка межколесного дифференциала и дополнительные внедорожные режимы электроники.
Переднеприводный Jetour Freedom обойдется в 129 900 – 149 900 юаней (около 1,6 млн – 1,85 млн рублей по актуальному курсу). Полноприводный кроссовер стоит 159 900 юаней (2 млн рублей). Для сравнения, цена гибридного Jetour Shanhai T1 лежит в диапазоне от 154 800 до 174 800 юаней (1,9 млн – 2,2 млн рублей). А чисто бензиновый Jetour Traveler (так в Китае зовется модель, у нас известная как Jetour T2) стоит 139 900 – 193 900 юаней (1,7 млн – 2,4 млн рублей).
Между тем заказы на «традиционный» Jetour T1 уже принимают в некоторых странах Ближнего Востока. Кроссовер доберется и до России – на наш рынок он должен выйти до конца текущего года.
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