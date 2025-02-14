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  • Начались продажи бензинового кроссовера Jetour T1: Россия на очереди

Начались продажи бензинового кроссовера Jetour T1: Россия на очереди

14.02.2025 128 0 0

Марка Jetour вывела «традиционный» кроссовер T1 на домашний рынок. Там такая модель доступна с двумя моторами на выбор. Позже новинка должна добраться и до России.

Вообще, кроссовер Jetour T1 стартовал в Китае еще в прошлом году, но прежде он там был представлен исключительно в виде подзаряжаемого гибрида, который относится к семейству Shanhai. В 2024-м же марка анонсировала модель только с ДВС. А сегодня такая пятидверка стала доступна к покупке. Кстати, на домашнем рынке у нее отдельное имя – Jetour Freedom. Однако на экспорт «традиционный» кроссовер все же пойдет под индексом T1.

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Внешне от гибрида чисто бензиновый кроссовер отличается оформлением передней части. Так, на радиаторной решетке Freedom красуется крупная надпись Jetour, тогда как у версии PHEV на решетке расположены светодиодные «штрихи». Внутри «традиционный» SUV повторил гибрид. В салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными.

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Габариты машин совпадают. Длина модели (в китайской спецификации) составляет 4706 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1845 мм, колесная база – 2810 мм. Паспортный дорожный просвет «традиционного» кроссовера – 190 или 200 мм в зависимости от исполнения (у всех комплектаций гибрида – 200 мм).

Китайцам Jetour T1/Freedom доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор, у модели четыре комплектации. Две версии имеют турбочетверку 1.5 мощностью 184 л.с. (290 Нм) и семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Остальные варианты оснащены турбодвигателем 2.0 мощностью 254 л.с. (390 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом. Полный привод положен только самому дорогому кроссоверу с 2.0T, все остальные исполнения – переднеприводные.

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В списке оборудования базового Jetour Freedom значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, кожаная обивка, упомянутые дисплеи (10,25 и 12,8 дюйма соответственно), климат-контроль, автопарковщик, камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачный капот»), обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству версии появляются центральный тачскрин диагональю 15,6 дюйма, подогрев и вентиляция передних сидений, система выбора режима движения, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках. Машины с двухлитровым турбомотором имеют 19-дюймовые колеса. Топовый полноприводный Jetour Freedom – это еще блокировка межколесного дифференциала и дополнительные внедорожные режимы электроники.

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Переднеприводный Jetour Freedom обойдется в 129 900 – 149 900 юаней (около 1,6 млн – 1,85 млн рублей по актуальному курсу). Полноприводный кроссовер стоит 159 900 юаней (2 млн рублей). Для сравнения, цена гибридного Jetour Shanhai T1 лежит в диапазоне от 154 800 до 174 800 юаней (1,9 млн – 2,2 млн рублей). А чисто бензиновый Jetour Traveler (так в Китае зовется модель, у нас известная как Jetour T2) стоит 139 900 – 193 900 юаней (1,7 млн – 2,4 млн рублей).

Между тем заказы на «традиционный» Jetour T1 уже принимают в некоторых странах Ближнего Востока. Кроссовер доберется и до России – на наш рынок он должен выйти до конца текущего года.

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