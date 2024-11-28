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  • Toyota GR Supra: очередная модернизация и прощальная версия A90 Final Edition

Toyota GR Supra: очередная модернизация и прощальная версия A90 Final Edition

28.11.2024 124 0 0

Компания Toyota начинает готовить своих клиентов и поклонников к расставанию с заднеприводным купе GR Supra поколения A90: представлена очередная доза доработок для версии с 3,0-литровым мотором и ещё более технически продвинутая лимитированная версия A90 Final Edition для Японии и Европы.

Актуальная Toyota GR Supra поколения A90 производится с 2019 года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце. Этот же завод выпускает родстер BMW Z4 поколения G29, на базе которого, собственно, Toyota GR Supra и сделана. GR Supra имеет оригинальный кузов с собственным дизайном интерьера, а позаимствованные у BMW шасси и бензиновые двигатели (2,0-литровый B48 и 3,0-литровый B58) перенастроены специалистами подразделения Toyota Gazoo Racing. Далеко не все фанаты Toyota приняли «полукровку» A90, но в целом модель оказалась вполне удачной, в этом году её продажи на ключевых рынках растут. Увы, довольно скоро рыночная карьера GR Supra поколения A90 закончится — дату окончания производства Toyota пока не называет, но уже представила прощальную версию A90 Final Edition. Впрочем, сначала расскажем о модернизации исходной модели с 3,0-литровым двигателем В58.

Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором
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Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором
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Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором
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Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором
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Модернизация купе с 3,0-литровым мотором была главным образом направлена на улучшение управляемости, для этого усилены крепления стабилизаторов поперечной устойчивости и заднего подрамника, увеличена жёсткость задней распорки под полом кузова, изменены углы развала передних и задних колёс, пересмотрены настройки электроусилителя руля и адаптивных амортизаторов. Алгоритм управления блокировкой заднего дифференциала тоже пересмотрен с целью уменьшения недостаточной поворачиваемости. Спереди установлены тормозные диски Brembo с увеличенным до 374 мм диаметром. Для улучшения аэродинамических характеристик кузова перед передними колёсными арками установлены стабилизирующие закрылки, а задний спойлер типа утиный хвостик снабжён углепластиковой накладкой.

Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором
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Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором
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Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором
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Сам рядный 3,0-литровый 6-цилиндровый турбомотор B58 у модернизированного купе прежний, его максимальная отдача в версии для японского рынка составляет 387 л.с. и 500 Нм, в Европе — 340 л.с. и 500 Нм Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». С «автоматом» разгон до 100 км/ч у 387-сильного купе занимает 4,1 с, у 340-сильного — 4,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Toyota Supra A90 Final Edition
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Toyota Supra A90 Final Edition
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Toyota Supra A90 Final Edition
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Toyota Supra A90 Final Edition
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Toyota Supra A90 Final Edition
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У версии A90 Final Edition доработок заметно больше, главные касаются как раз-таки двигателя B58: установлен новый впускной коллектор с пониженным сопротивлением, в системе выпуска появились новые катализаторы с пониженным сопротивлением и титановые глушители Akrapovic, в систему охлаждения добавлен ещё один радиатор, переписана программа управления, в картер добавлена перегородка, уменьшающая отток масла при сильных боковых перегрузках. Максимальная отдача двигателя в результате повышена до 435 л.с. и 570 Нм. В пару форсированному мотору ставится только 6-ступенчатая МКП, потолок максимальной скорости поднят до 270 км/ч, крышка дифференциала получила более развитое оребрение для лучшего охлаждения.

Внешняя скоростная характеристика двигателя Toyota GR Supra A90 Final Edition в сравнении с купе со стандартным 3,0-литровым мотором

В тормозной системе Toyota Supra A90 Final Edition установлены новые подающие магистрали из нержавеющий стали и ещё более мощные, перфорированные передние тормозные диски Brembo диаметром 395 мм. В подвеске установлены регулируемые амортизационные стойки KW и более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, усилены крепления рычагов передней подвески и заднего подрамника, усилены распорки в передней и задней частях кузова. В салоне за сиденьями установлена ещё одна распорка, увеличивающая жёсткость кузова. Кованые колёса обуты в более широкие (+10 мм), чем у других версий, шины Michelin Pilot Super Sport Cup 2 размерности 265/35 ZR 19 спереди и 285/30 ZR 20 сзади.

Toyota GR Supra A90 Final Edition

Кузов Toyota GR Supra A90 Final Edition получил более развитый передний спойлер из углепластика, боковые канарды на переднем бампере, вентиляционную вставку на капоте и антикрыло на корме, установленное над стандартным спойлером. В салоне установлены обитые алькантарой разноцветные ковши Recaro Podium CF на углепластиковых каркасах. Руль получил метку центрального положения и обит алькантарой. Этим же материалом обиты дверные карты и центральный тоннель.

Toyota GR Supra A90 Final Edition
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Toyota GR Supra A90 Final Edition
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Toyota GR Supra A90 Final Edition
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Модернизированная Toyota GR Supra с 3,0 литровым мотором появится в продаже по всему миру весной следующего года, в Европе она называется Lightweight Evo. Версия A90 Final Edition будет выпущена тиражом 300 экземпляров и предложена только в Европе и Японии, цены пока не объявлены.

Пока нет точных сведений о том, будет ли у Toyota GR Supra новое поколение, но, скорее всего, будет. Недавно также стало известно, что Toyota собирается возродить купе Celica.

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