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Lamborghini подготовила уникальный суперкар Temerario Tricolore

25.08.2026 900 0 1
Lamborghini подготовила уникальный суперкар Temerario Tricolore

«Итальянский триколор» вернулся спустя 15 лет: предшественником новинки был Gallardo LP 550-2 Tricolore, показанный в 2011 году.

Итальянская марка Lamborghini представила суперкар Temerario в августе 2024 года. Тогда новинка пришла на смену Huracan – младшей модели в гамме бренда (она, в свою очередь, в 2014 году заменила Gallardo). Напомним, в конце прошлого года Lamborghini презентовала Temerario Ad Personam, а теперь у модели появилась уникальная версия, показанная в ходе Monterey Car Week, – Lamborghini Temerario Tricolore.

На фото: Lamborghini Temerario Tricolore
На фото: Lamborghini Temerario Tricolore
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На фото: Lamborghini Temerario Tricolore
На фото: Lamborghini Temerario Tricolore
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Lamborghini вернула «итальянский триколор» спустя 15 лет: предшественником нынешнего суперкара был Gallardo LP 550-2 Tricolore, который был показан ещё в 2011 году. Актуальная особенная новинка – Temerario Tricolore – была создана Lamborghini Centro Stile в рамках программы кастомизации Ad Personam.

В списке визуальных отличий Lamborghini Temerario Tricolore числится глянцевая нижняя часть кузова, выполненная в насыщенном синем цвете Blu Marinus. При этом верхняя часть оформлена в белом оттенке Bianco Monocerus, а крыша, стойки и корпуса наружных зеркал – в чёрном цвете Nero Noctis. Его же создатели особенной версии суперкара использовали для покрытия фирменных колёсных дисков, за которыми можно увидеть красные тормозные суппорты.

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Элементом, который дал название Lamborghini Temerario Tricolore, является трёхцветная – зелёно-бело-красная – полоса, отражающая флаг Италии, которая проходит вдоль капота по центру. На заострённом крае этого элемента ливреи располагается узнаваемый чёрно-золотой логотип марки.

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Компания опубликовала всего пару снимков интерьера, но можно отметить, что салон Lamborghini Temerario Tricolore тоже получил свои фишки. Обивка выполнена в цвете Nero Ade с контрастной прострочкой красного цвета Rosso Alala. Ещё на сидениях есть вышитое название уникальной версии, выполненное в двух цветах – в верхней части использован белый, в нижней – синий.

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«Начинка» у Lamborghini Temerario Tricolore стандартная, подробно о ней мы рассказывали ранее. В основе системы находится 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, объединённый с компактным электродвигателем с осевым магнитным потоком. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. На передней оси установлено ещё два электромотора, помимо этого, в состав установки входит батарея ёмкостью 3,8 кВт*ч, расположенная в центральном тоннеле.

На фото: салон Lamborghini Temerario Tricolore
На фото: салон Lamborghini Temerario Tricolore
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На фото: салон Lamborghini Temerario Tricolore
На фото: салон Lamborghini Temerario Tricolore
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Максимальная совокупная мощность силовой установки Lamborghini Temerario составляет 920 л.с., крутящий момент – 730 Нм. На разгон с места до сотни этому суперкару требуется 2,7 секунды, а его максимальная скорость равна 343 км/ч. Для сравнения, у заднеприводного Gallardo LP 550-2 Tricolore, который был оснащён двигателем V10 объёмом 5,2 литра, отдача составляла 550 л.с. и 540 Нм.

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