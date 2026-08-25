Lamborghini подготовила уникальный суперкар Temerario Tricolore

Итальянская марка Lamborghini представила суперкар Temerario в августе 2024 года. Тогда новинка пришла на смену Huracan – младшей модели в гамме бренда (она, в свою очередь, в 2014 году заменила Gallardo). Напомним, в конце прошлого года Lamborghini презентовала Temerario Ad Personam, а теперь у модели появилась уникальная версия, показанная в ходе Monterey Car Week, – Lamborghini Temerario Tricolore.
Lamborghini вернула «итальянский триколор» спустя 15 лет: предшественником нынешнего суперкара был Gallardo LP 550-2 Tricolore, который был показан ещё в 2011 году. Актуальная особенная новинка – Temerario Tricolore – была создана Lamborghini Centro Stile в рамках программы кастомизации Ad Personam.
В списке визуальных отличий Lamborghini Temerario Tricolore числится глянцевая нижняя часть кузова, выполненная в насыщенном синем цвете Blu Marinus. При этом верхняя часть оформлена в белом оттенке Bianco Monocerus, а крыша, стойки и корпуса наружных зеркал – в чёрном цвете Nero Noctis. Его же создатели особенной версии суперкара использовали для покрытия фирменных колёсных дисков, за которыми можно увидеть красные тормозные суппорты.
Элементом, который дал название Lamborghini Temerario Tricolore, является трёхцветная – зелёно-бело-красная – полоса, отражающая флаг Италии, которая проходит вдоль капота по центру. На заострённом крае этого элемента ливреи располагается узнаваемый чёрно-золотой логотип марки.
Компания опубликовала всего пару снимков интерьера, но можно отметить, что салон Lamborghini Temerario Tricolore тоже получил свои фишки. Обивка выполнена в цвете Nero Ade с контрастной прострочкой красного цвета Rosso Alala. Ещё на сидениях есть вышитое название уникальной версии, выполненное в двух цветах – в верхней части использован белый, в нижней – синий.
«Начинка» у Lamborghini Temerario Tricolore стандартная, подробно о ней мы рассказывали ранее. В основе системы находится 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, объединённый с компактным электродвигателем с осевым магнитным потоком. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. На передней оси установлено ещё два электромотора, помимо этого, в состав установки входит батарея ёмкостью 3,8 кВт*ч, расположенная в центральном тоннеле.
Максимальная совокупная мощность силовой установки Lamborghini Temerario составляет 920 л.с., крутящий момент – 730 Нм. На разгон с места до сотни этому суперкару требуется 2,7 секунды, а его максимальная скорость равна 343 км/ч. Для сравнения, у заднеприводного Gallardo LP 550-2 Tricolore, который был оснащён двигателем V10 объёмом 5,2 литра, отдача составляла 550 л.с. и 540 Нм.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться