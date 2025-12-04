Гибридные авто ×
04.12.2025 115 0 0
Пёстренькая роскошь: представлен уникальный Lamborghini Temerario Ad Personam

04.12.2025

В рамках художественной выставки-ярмарки Art Basel Miami 2025 компания Lamborghini решила продемонстрировать возможности своей программы кастомизации Ad Personam и привезла сюда новенький гибридный суперкар Temerario с уникальной кристаллической окраской кузова. Под стать этой сложной ливрее оформлен и салон.

Lamborghini, как и все производители автомобилей лакшери-сегмента, получает значительную часть своей прибыли от того, что даёт своим клиентам возможность приобрести не просто редкий, а уникальный автомобиль, причём чем больше эта уникальность бросается в глаза, тем выше цена.

Программа Ad Personam создана как раз для тех, кто хочет, чтобы уникальность его Lamborghini была максимально наглядной. Живой пример — пёстренький Temerario Ad Personam, привезённый в Майами на организованный Lamborghini светский приём для 500 избранный клиентов и VIP-гостей, представлять им эксклюзивную машину приехал сам гендиректор Lamborghini Стефан Винкельман.

Главная фишка представленного в Майами суперкара — кристаллическая окраска, сделанная на базе трёх цветов — желто-зелёного Verde Shock, серого Grigio Maat и чёрного Nero Nemesis. На создание причудливого узора потребовалось 320 часов ручной работы — это много, но, помнится, окраска в похожем ключе юбилейного Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica потребовала ещё больше времени — более 370 часов. Уникальная окраска отлично сочетается с углепластиковым обвесом из опционального пакета Alleggerita, позволяющего уменьшить снаряженную массу Temerario на 25 кг.

Салон Lamborghini Temerario Ad Personam декорирован цветными вставками, рифмующимися с окраской кузов, а крышка кнопки запуска двигателя и вовсе имеет тот же дивный узор, что и наружные панели. Эмблема с быком на перегородке межу салоном и моторным отсеком вышита вручную и имеет вкрапления желто-зелёного цвета Verde Shock.

Сколько стоят уникальная окраска и уникальная отделка салона, Lamborghini на сообщает, цены на сам Temerario тоже публично ни разу не объявлялись, но из сообщений зарубежных СМИ известно, что в США этот суперкар стоит порядка 400 000 долларов.

Напомним, что премьера Temerario состоялась в августе прошлого года, этот суперкар оснащён plug-in гибридной силовой установкой с полностью новым 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8, способным крутиться до 10 000 об/мин, и тремя электромоторами, два из которых вращают передние колёса. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 920 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — 343 км/ч.

