Lamborghini отметила 60-летний юбилей суперкаром Huracan Sterrato Opera Unica

Компания Lamborghini, входящая в состав концерна Volkswagen, встречает 60-летие в отличной форме: продажи в последние годы растут как на дрожжах, в первой половине 2023-го установлен очередной рекорд — во всём мире реализован 5341 автомобиль Lamborghini, что на 4,9% больше, чем было в январе-июне 2022-го. Суперкар Huracan и кроссовер Urus в его нынешнем виде распроданы до конца производства, очередь за новым флагманским суперкаром Revuelto выстроилась на два с лишним года вперёд. Выручка растёт, прибыль растёт, рентабельность растёт — одним словом, жизнь удалась. Порадоваться этой жизни руководство Lamborghini и небольшое количество гостей собрались на острове Сардиния, на фешенебельном курорте Порто-Черво, где и прошла презентация уникального экземпляра Lamborghini Huracan Sterrato, получившего имя Opera Unica.

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Opera Unica построен в единственном экземпляре в рамках общего тиража модели Huracan Sterrato (1499 шт.), для него разработана неописуемой красоты ливрея, вдохновлённая островными морскими пейзажами насыщенного синего цвета. Уникальный цвет состоит из трёх оттенков — базового Blu Amnis и нанесённых поверх Blu Grifo и Blu Fedra. На создание объёмной на вид текстуры потребовалось более 370 часов ручной работы.



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Салон тоже получил уникальную отделку: кресла, дверные карты, центральный тоннель и часть передней панели обиты синей кожей Blu Delphinus и специально окрашенной алькантарой того же цвета, а для контраста местами добавлен более светлый, голубой цвет Celeste Phoebe — он в частности используется для вышивки фирменных логотипов. Крышка кнопки запуска окрашена в тот же сложный цвет, что и кузов. Довершает антураж шестиугольная углепластиковая табличка с именем модели и местом её премьеры.



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Техническая начинка — стандартная: напомним, что Sterrato дебютировал осенью прошлого года, он позиционируется как вседорожное кросс-купе: благодаря увеличенному дорожному просвету, полному приводу, защитному пластиковому обвесу, особым настройкам шасси и ездовому режиму Rally он является самым универсальным суперкаром в истории Lamborghini. 5,2-литровый атмосферный V10 здесь выдаёт максимальные 610 л.с. и 565 Нм при 6500 об/мин. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). До 100 км/ч Sterrato разгоняется за 3,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч из-за вседорожных шин.

