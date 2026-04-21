21.04.2026 168 1 0
Купе Bovensiepen Zagato от создателей компании Alpina доступно для заказа: дорого!

Компания Bovensiepen Automobile GmbH + Co. KG объявила цену и тираж своей дебютной модели — купе Bovensiepen Zagato. Поставки заказанных машин клиентам начнутся в третьем квартале текущего года.

Bovensiepen Automobile — это то, во что превратилась оригинальная компания Alpina из баварского города Бухлоэ, а марка Alpina теперь принадлежит BMW Group. Как так получилось и почему, мы рассказывали в отдельной заметке, а здесь лишь напомним, что запуск компании Bovensiepen Automobile позволил братьям Бовензипенам сохранить в Бухлоэ инженерные компетенции по части тюнинга автомобилей BMW, будут новинки, просто называться они теперь будут не Alpina, а Bovensiepen. Дебютной моделью новой компании стало купе Bovensiepen Zagato, его премьера состоялась в мае прошлого года, а сегодня начат приём заказов, заработал фирменный конфигуратор.

В основе купе Bovensiepen Zagato лежит кабриолет BMW M4 актуального поколения G83, но специалисты легендарного итальянского кузовного ателье Zagato превратили его в купе без центральных стоек кузова, при этом габаритная длина исходного кузова увеличена с 4801 до 4943 мм, ширина выросла с 1887 до 1913 мм, а высота уменьшилась с 1399 до 1394 мм.

Все наружные панели у Bovensiepen Zagato новые, изготовленные из углепластика. Крыша и заднее стекло, как и положено, украшены фирменными загатовскими «пузырями», а место фирменных ноздрей BMW на передке заняла лаконичная мелкоячеистая радиаторная решётка. Снаряженная масса Bovensiepen Zagato составляет 1875 кг, что на 50 кг меньше массы исходного BMW M4 Cabrio.

Салон облагорожен в лучших традициях Alpina и заново обшит фирменной кожей Lavalina, двухэкранное табло на передней панели получило обшитый кожей козырёк над приборной секцией. В конфигураторе можно подобрать различные цветовые сочетания отделки. Комплектация по умолчанию очень богатая, среди немногочисленных опций есть лишь подогрев руля и обивка пола салона и багажника алькантарой.

3,0-литровый бензиновый битурбомотор S58 в Bovensiepen Zagato форсирован до 611 л.с. и 700 Нм (у BMW M4 Cabrio — 530 л.с. и 650 Нм), новый титановый выпускной коллектор от Akrapovic массой всего 22 кг обеспечивает бесподобный звук выхлопа. 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic и система полного привода M xDrive — такие же, как у исходного кабриолета. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы Bilstein Damptronic. Кованые 20-дюймовые колёса с ажурными спицами делает сама компания Bovensiepen. До 100 км/ч купе Bovensiepen Zagato разгоняется за 3,3 с против 3,7 с у исходного BMW M4 Cabrio, максимальная скорость — свыше 300 км/ч.

В конструкции Bovensiepen Zagato используются более 400 новых деталей, изготовление одной машины занимает более 250 часов ручного труда. Тираж — 99 экземпляров. Цена в Германии — от 369 495 евро с учётом налогов.

21.04.2026 22:28
Corvus

А за океаном за примерно те же деньги есть Мустанг GTD, вице-чемпион зеленого ада. И тоже по сути придворный кастом на ширпотребе. Хоть идеологии и разные, но сравнить их на трассе было бы интереснее

