BMW показала новый логотип Alpina перед началом соперничества с Mercedes-Maybach

В начале этого года марка Alpina полностью перешла под контроль BMW Group — теперь это лакшери-суббренд BMW Alpina, под которым будут выпускаться наиболее дорогие и изысканные версии моделей BMW. Первая новинка BMW Alpina ожидается ближе к концу этого года — скорее всего, это будет топ-версия седана 7 серии.

Компанию Alpina из баварского города Бухлоэ основал в 1965 году немецкий инженер и предприниматель Буркард Бовензипен, её основным профилем стал инженерный тюнинг моделей BMW, что отражено в историческом логотипе Alpina: в центре круга изображены корпуса дроссельных заслонок и коленвал. Специалисты Alpina настолько поднаторели в моторостроении, что сама компания BMW привлекала их в качестве подрядчиков для разработки и доводки своих двигателей.

В 2022 году Флориан и Андреас Бовензипены, сыновья Буркарда Бовензипена, договорились о продаже марки Alpina компании BMW, но сделка вступила в силу только в начале этого года. Теперь сложно сказать, прогадали Бовензипены или нет: в 2022 году многим казалось, что мировой автопром на всех парах движется в сторону электромобилей, а тюнерами с «электричками» делать нечего, и компетенции Alpina в области ДВС скоро окажутся просто никому не нужными. Сейчас в автопроме, наоборот, наблюдается сильный откат от «электричек» в сторону машин с ДВС, но Alpina уже перешла под контроль BMW Group.

Братья Бовензипены, впрочем, не растерялись, и в прошлом году запустили новую компанию Bovensiepen Automobile на прежнем месте в Бухлоэ и занимаются, в сущности, тем же, чем и раньше, — переделывают BMW, но уже не под маркой Alpina, а под маркой Bovensiepen. Первой моделью Bovensiepen стало купе с кузовом от Zagato. Насколько успешным окажется новое предприятие, покажет время.

Слева — старая эмблема Alpina, справа — новая, впервые показанная 12 февраля 2026 года

В свою очередь Alpina под крылом BMW будет отвечать за роскошь и займёт во внутрикорпоративной иерархии место между BMW и Rolls-Royce. Все модели BMW Alpina будут собираться на заводах BMW, техническая связь Alpina с компанией из Бухлоэ будет разорвана, соответственно если и будут какие-то инженерные доработки, то свои, доморощенные, от BMW Group. Историческая связь между прошлыми моделями Alpina и грядущими моделями BMW Alpina будет на уровне дизайна и общего подхода к работе с клиентами: анонсирована в частности новая интерпретация «турбинных» колёс и роскошная кожаная отделка салона с большим разнообразием цветов, прострочек и прочих элементов оформления.

Новый вариант дизайна 20-дюймовых «турбинных» колёс для BMW Alpina

В официальном пресс-релизе BMW Group не сказано, когда состоится презентация первой модели BMW Alpina, но британский журнал Autocar утверждает, что это случится в конце текущего года, а немецкий Auto Motor und Sport добавляет, что первая модель будет сделана на базе ещё не представленной рестайлинговой «семёрки» BMW поколения G70.

В свете курса на роскошь, пока непонятно, будут ли версии Alpina у младших моделей BMW — например, у «трёшки». Mercedes-Maybach работает только с большими формами и роскошного С-класса трудящимся не предлагает.

К слову, у Audi тоже есть свой лакшери-суббренд — Horch, он был без особой помпы запущен в 2021 году в Китае, но на другие рынки с тех пор не вышел и, кажется, не собирается.

