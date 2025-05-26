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  • От создателей Alpina: элегантное карбоновое купе Bovensiepen Zagato на базе BMW M4

От создателей Alpina: элегантное карбоновое купе Bovensiepen Zagato на базе BMW M4

26.05.2025 428 0 0

В начале 2026 года компания Alpina, основанная в 1965 году немецким инженером и предпринимателем Буркардом Бовензипеном, войдёт в состав BMW Group, но сыновья Буркарда Бовензипена, пока ещё руководящие Alpina, не собираются уходить из автобизнеса: в минувшие выходные они представили в рамках конкурса элегантности Villa d'Este на берегу итальянского озера Комо дебютную модель своей новой компании — купе Bovensiepen Zagato.

В 2022 году Флориан и Андреас Бовензипены, сыновья Буркарда Бовензипена, договорились о продаже бренда Alpina компании BMW, с которой тесно связана история Alpina и которая сможет обеспечить ей достойное будущее. Сделка будет закрыта в конце текущего года, после чего Alpina станет, по сути, придворным тюнинг-ателье BMW и будет предлагать наиболее роскошные версии её моделей.

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В том же 2022 году братья Флориан и Андреас Бовензипены анонсировали создание новой компании Bovensiepen — тогда предполагалось, что она займётся ремонтом и реставрацией классических моделей BMW и Alpina, но теперь выяснилось, что новая компания будет предлагать и новые автомобили на базе BMW, то есть богатый опыт коллектива инженеров в штаб-квартире Alpina в баварском городе Бухлоэ никуда не пропадёт, он будет востребован в новой компании Bovensiepen Automobile GmbH + Co. KG. Получается, что передача марки Alpina в BMW Group — это своего рода инвестиционный манёвр: вырученные от сделки с BMW средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса братьев Бовензипенов. Вектор этого развития демонстрирует купе Bovensiepen Zagato.

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Дизайн Bovensiepen Zagato, как несложно догадаться, разработан легендарным итальянским кузовным ателье Zagato. В основе новинки лежит кабриолет BMW M4 актуального поколения G83, но специалисты Zagato превратили его в купе без центральных стоек кузова, при этом габаритная длина исходного кузова увеличена с 4801 до 4943 мм, ширина выросла с 1887 до 1913 мм, а высота уменьшилась с 1399 до 1394 мм. Все наружные панели новые, изготовленные из углепластика. Крыша и заднее стекло, разумеется, украшены фирменными загатовскими «пузырями», а место фирменных ноздрей BMW на передке заняла лаконичная мелкоячеистая радиаторная решётка. Снаряженная масса Bovensiepen Zagato составляет 1875 кг — это на 50 кг меньше массы исходного BMW M4 Cabrio.

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Салон исходного кабриолета в Bovensiepen Zagato облагорожен в лучших традициях Alpina и заново обшит фирменной кожей Lavalina, двухэкранное табло на передней панели получило козырёк над приборной секцией.

Под капотом Bovensiepen Zagato установлен форсированный 3,0-литровый бензиновый битурбомотор S58, его отдача увеличена со стоковых 530 л.с. и 650 Нм до 611 л.с. и 700 Нм, новый титановый выпускной коллектор от Akrapovic массой всего 22 кг обеспечивает бесподобный звук выхлопа. О трансмиссии Bovensiepen Zagato в пресс-релизе ничего не сказано, но, скорее всего, купе позаимствовало у исходного кабриолета 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic и систему полного привода M xDrive. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы Bilstein Damptronic, кованые 20-дюймовые колёса с ажурными спицами делает сама компания Bovensiepen. До 100 км/ч купе Bovensiepen Zagato разгоняется за 3,3 с против 3,7 с у исходного BMW M4 Cabrio, максимальная скорость — свыше 300 км/ч.

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Дополнительные подробности о Bovensiepen Zagato у цены будут опубликованы в конце текущего года, а мелкосерийное производство этой модели в Бухлоэ начнётся во втором квартале 2026 года — на изготовление одного экземпляра потребуется более 250 часов.

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