Марка Alpina перейдёт под контроль BMW, но вина Alpina остаются в Бухлоэ

Соглашение о передаче немецкой марки Alpina (не путать с французской Alpine ) компании BMW Group вступит в силу в начале 2026 года, а нынешнее тюнинг-ателье будет переименовано в Bovensiepen.

Компанию Alpina (полное наименование Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG) из баварского города Бухлоэ основал в 1965 году немецкий инженер и предприниматель Буркард Бовензипен, её основным профилем стал инженерный тюнинг моделей BMW, в 1983 году ателье получило статус автопроизводителя. Сейчас фирмой руководят сыновья основателя — Флориан и Андреас Бовензипены. Бизнес на фоне роста спроса в мире на эксклюзивные машины идёт хорошо, в прошлом году Alpina поставила очередной рекорд продаж, реализовав более 2000 автомобилей.

Продажа марки Alpina историческому партнёру BMW Group — решение не от бедности, а от безысходности: на фоне ужесточения правил экологической сертификации новых машин и постепенного отказа от ДВС в развитых странах компетенции Alpina в долгосрочной перспективе окажутся невостребованными на рынке. В переводе с маркетингового на русский это означает, что браться Бовензипены не хотят заниматься тюнингом электромобилей, поскольку в плане «железа» тюнинговать в них нечего, а косметический тюнинг — это не уровень Alpina, здесь всегда занимались инжинирингом, причём услуги мотористов Alpina были востребованы и в самой BMW Group.

Флориан и Андреас Бовензипены

С учётом давнего сотрудничества между Alpina и BMW братья Бовензипены решили не ходить по рынку с предложением о продаже марки, а сразу выбрали в качестве покупателя BMW Group. Сумма сделки не разглашается, известно лишь, что она будет закрыта только в конце 2015 года, когда закончится действующее соглашение о сотрудничестве между Alpina и BMW. Соответственно в начале 2016 года марка Alpina войдёт в состав BMW Group, но пока неизвестно, что именно BMW Group будет с ней делать, какие под ней машины предлагать.



До конца 2015 года свет увидят ещё несколько новых моделей Alpina, разработанных в Бухлоэ, а после этого часть сотрудников ателье перейдёт на работу в BMW. Братья Бовензипены продолжат заниматься автобизнесом, но уже в компании Bovensiepen, и переключатся на ремонт и реставрацию классических моделей BMW и Alpina. Инжиниринговый отел в Бухлоэ сохранится, его опытом и услугами смогут воспользоваться все желающие, а не только BMW. Сотрудничество с BMW тоже продолжится, но пока непонятно, в каком виде.

Alpina XB7

Продажа автомобильной марки Alpina никак не скажется на семейном винном бизнесе, который ведёт компания Alpina Wein GmbH + Co. KG со штаб-квартирой в том же Бухлоэ (согласитесь, название этого города лучше подходит для винного бизнеса, чем для автомобильного). Alpina Wein занимается продажей вина, а не производством, так что на бутылках марку Alpina вы не увидите. Цены на многие вина, кстати, весьма демократичные — не то что на автомобили Alpina.

