Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения

31.08.2025 2296 1 1

Немецкий автопроизводитель готовит рестайлинговую версию своего флагманского седана, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о его внешности.

История представительских седанов 7 серии началась в 1977 году, когда было представлено первое поколение с заводским индексом E23. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация модели в кузове G70, дебют которой состоялся в апреле 2022 года. Эта «семёрка» получилось одной из самых спорных с точки зрения дизайна, и мы ранее представляли седан с альтернативными вариантами дизайна, а также без верхней части «двухэтажной» оптики и с нормальными фарами. BMW вывела на тесты прототипы обновлённой версии, и она, судя по шпионским фотографиям, сохранит элементы своего необычного дизайна.

Нынешняя BMW 7 серии
Нынешняя BMW 7 серии
Нынешняя BMW 7 серии
Прежде всего, останутся «двухтажные» фары, правда их дизайн немного изменится: верхние полоски габаритов могут стать более узкими, а основные блоки фар разместятся чуть ниже и станут почти квадратными. Решётка радиатора уменьшится в размерах и получит горизонтальные перекладины. Кроме того, на рендере изображён вариант с дополнительными перекладинами между решёткой и фарами (эта область пока полностью замаскирована у прототипов), что можно считать отсылкой к «семёркам» первых двух поколений. Сбоку не ожидается существенных изменений, а сзади пока проглядывается лишь новый дизайн фонарей с горизонтальными светодиодными полосками, похожий на «пятёрку» последнего поколения. Также седан наверняка получит переработанный дизайн заднего бампера, и мы изобразили один из возможных вариантов.

Рендер обновлённой BMW 7 серии

Седьмое поколение «семёрки» предлагается как с двигателями внутреннего сгорания, так и в полностью электрических версиях. Есть также гибридные модификации с бензиновыми турбомоторами в основе. Ожидается, что после рестайлинга седан сохранит основную гамму силовых установок, при этом могут появиться новые гибридные версии с увеличенной мощностью. Заметно изменится интерьер: судя по шпионским фотографиям, седан получит экран во всю ширину передней панели, который впервые появится на серийном кроссовере Neue Klasse.

Рендер обновлённой BMW 7 серии

Премьера новинки может состояться в следующем году. Напомним, ранее в этом месяце стало известно о планах баварцев сделать крутой внедорожник, который будет конкурировать с Mercedes-Benz G-класса.   

1 комментарий
31.08.2025 19:34
Papirus

Ещё страшнее предыдущей версии… в 90х пригодился б для распугивания паствы.

Новые комментарии
