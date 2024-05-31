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Немодные: как выглядели бы модели BMW с обычными фарами

31.05.2024 103 1 0

Несколько недель назад мы представляли, как выглядели бы новинки баварского бренда без «верхнего этажа» своей раздельной оптики, а сейчас изобразим те же модели, но с традиционными фарами.

Как и в прошлый раз, начнём с кроссовера X7, который в ходе рестайлинга первым (в апреле 2022 года) из модельной линейки примерил модное ныне дизайнерское решение передней оптики. На рендере изображён не просто вариант с традиционной оптикой, каким является и дорестайлинговый паркетник, а именно сделанный в новой стилистике. Основные блоки фар переместились чуть выше, а в их верхней части расположились светодиодные ходовые огни, аналогичные стандартному кроссоверу.

Рендер BMW X7 с традиционными фарами
1 / 2
Стандартный BMW X7
2 / 2

Аналогичные трансформации претерпел и флагманский седан 7 серии, пополнивший модельный ряд BMW всего через несколько дней после Х7. Кроме того, для более традиционного образа переделаны разъёмы капота, который теперь дотягивается до «ноздрей» решётки радиатора. Сама же решётка, как и на всех рендерах, осталась неизменной.

Рендер BMW 7 серии с традиционными фарами
1 / 2
Стандартный BMW 7 серии
2 / 2

Ещё один флагман компании — спортивный кроссовер XM, премьера которого состоялась в сентябре 2022 года. Здесь изменения немного другие: за основу взяты именно блоки дневных ходовых огней, так как они удачно расположились под горизонтальной кромкой капота. Эти блоки были увеличены для размещения в них элементов ближнего и дальнего света, сами светодиодные «штрихи» также стали чуть крупнее.

Рендер BMW XM с традиционными фарами
1 / 2
Стандартный BMW X7
2 / 2

А какие ещё автомобили было бы интересно увидеть в трансформированном варианте? Пишите об этом в комментариях.   

Между тем позавчера состоялась премьера обновлённых седана и универсала 3 серии, а также спортивных версий М3. К счастью, они пока сохраняют переднюю оптику традиционной формы.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг BMW BMW 7 серия BMW X7 BMW XM

 

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1 комментарий
31.05.2024 13:48
Алексей

👍Молодец

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