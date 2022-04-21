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Новая BMW 7 серии: альтернативные варианты дизайна

21.04.2022 569 1 0

Вчера состоялась премьера одной из самых ярких новинок этого года – нового поколения флагмана немецкого бренда. Его дизайн наверняка многим покажется спорным, поэтому мы решили представить «семёрку» с двумя вариантами изменённого внешнего вида.

 

Седьмая серия появилась в модельной гамме BMW в 1977 году. На протяжении своей истории седан был приверженцем классического стиля, однако были и исключения – «семёрка» с индексом E65, появившаяся в 2001 году, отличалась весьма неоднозначным дизайном. Это поняли и в самой компании, вследствие чего рестайлинговая версия образца 2005 года уже выглядела более традиционно. С тех пор столь явных дизайнерских экспериментов с флагманской моделью не производили, однако уже первые шпионские фотографии тестовых образцов нового поколения дали понять, что BMW готовит что-то оригинальное. И вчера состоялась премьера представительского седана, который явно превзошёл в необычности всех своих предшественников. Нам же стало интересно, как мог бы выглядеть автомобиль с более классическим внешним видом.

Рендер "семёрки" с другим дизайном

Первый вариант сделан в актуальном стиле компании. Фары здесь традиционной для нынешних баварских моделей формы, примерно такие же получит обновлённый кроссовер Х5. При этом «ноздри» решётки существенно уменьшены, бампер же сохранил стилистику новой 7 серии.

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Второй вариант – ещё более традиционный. В некотором плане он вдохновлён одним из самых классических поколений седьмой серии – кузовом Е38, представленным в 1994 году. Для него характерны узкие горизонтальные фары, а также узкая и вытянутая по горизонтали решётка радиатора. Кроме того, седан получил более широкий воздухозаборник в нижней части бампера, подобное решение применено и на классической «семёрке».
Новая BMW 7 Series
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Новая BMW 7 Series
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Новая BMW 7 Series
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Сегодня на российском рынке предлагается 7 Series предыдущего уже поколения (G11-G12), официальные цены начинаются с отметки в 10 650 000 рублей (730i, 249 л.с.). Дизельный вариант 730d аналогичной мощности с полным приводом xDrive обойдётся минимум в 11 470 000 рублей. Самая дорогая «семёрка» с индексом M760Li (585 л.с.) обойдётся минимум в 18 130 000 руб.

А какой вариант больше всего нравится вам? Пишите об этом в комментариях.

седан рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW 7 серия

 

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1 комментарий
21.04.2022 20:06
Nervous

Даже альтернатива не спасает. Новый дизайн похоронит карьеру ведущего дизайнера бэшек. Я блин сильно надеюсь

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