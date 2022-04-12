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Рестайлинговый BMW X5 (G05): новые изображения

12.04.2022 411 0 0

На днях в Сети появились свежие шпионские фотографиии обновлённого немецкого кроссовера, на которых можно разглядеть новые детали его внешности.

 

Модель Х5 (с индексом E53) была впервые представлена в 1999 году на автосалоне в Детройте, она же стала первым кроссовером бренда. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение паркетника (индекс G05), его премьера состоялась в 2018-м. Предыдущая генерация в кузове F15, выпускавшаяся с 2013-го по 2018 годы, не получала рестайлингов, однако нынешний кроссовер пройдёт через обновление, подтверждением чему являются многочисленные шпионские фотографии тестовых образцов. Что же изменится в его внешности?

Рендер обновлённого BMW X5

Наиболее заметные преобразования будут спереди: здесь появятся более узкие фары с новой угловатой графикой светодиодных ходовых огней. Также кроссовер получит новый бампер с узкими вертикальными вставками по краям, а вот решётка радиатора, скорее всего, останется прежней. Сбоку существенных изменений также не ожидается, сзади же рестайлинговый кроссовер можно будет легко узнать по новой графике светодиодных огней в фонарях. Кроме того, наверняка появится и новый задний бампер – мы изобразили один из возможных вариантов.

Рендер обновлённого BMW X5

Рестайлинг затронет и интерьер Х5-го, где появится новая мультимедийная система iDrive 8, состоящая из двух совмещённых экранов. Подобное решение ранее было применено на электрических моделях i4 и iX. По техническим же изменениям достоверных данных пока нет, скорее всего, кроссовер сохранит примерно такую же гамму бензиновых и дизельных моторов, а также гибридные варианты.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний BMW X5
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Нынешний BMW X5
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Нынешний BMW X5
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Сегодня в России официальные цены на нынешний Х5 начинаются с отметки в 8 960 000 рублей (25d, 2 литра, 231 л.с.). Вариант с 3-литровым 249-сильным дизелем обойдётся минимум в 9 250 000 рублей. Самый же дорогой Х5 в версии Competition M Special (4.4, 625 л.с.) оценивается в 18 150 000 руб.

Напомним, совсем недавно дебютировала рестайлинговая «трёшка». Также готовится к премьере обновлённый флагманский кроссовер Х7 с «двухэтажной» передней оптикой.  

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