На днях в Сети появилось изображение обновлённого флагманского кроссовера BMW без камуфляжа, благодаря которому у нас есть возможность оценить характер изменений во внешности.

Полноразмерный кроссовер X7 впервые был представлен в октябре 2018 года, он стал серийной версией концепта X7 iPerformance, продемонстрированного годом ранее на Франкфуртском автосалоне. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые образцы в камуфляже уже достаточно давно попадаются фотошпионам. Практически сразу стало видно, что кроссовер существенно обновится внешне: это касается прежде всего передней части, где появится «двухэтажная» оптика. Теперь же мы можем оценить её форму и другие детали рестайлинговой модели.

Рендер обновлённого BMW X7

Как и предполагалось, сверху расположатся узкие сегменты с парой L-образных дневных светодиодных ходовых огней в каждом, а в нижней части разместятся основные блоки ближнего и дальнего света. При этом оптика не будет стыковаться с решёткой радиатора, как на нынешней модели. Сама решётка останется прежней, равно как и капот с передними крыльями. А вот бампер полностью новый, с узкими вертикальными декоративными вставками (либо воздуховодами) по краям и металлизированными элементами в нижней части. Боковины не получат существенных изменений, сзади же появятся новые фонари с J-образными светодиодными габаритными огнями. Ещё один характерный элемент – новые сдвоенные патрубки выхлопной системы оригинальной формы.

Рендер обновлённого BMW X7

Рестайлинг затронет и салон кроссовера: здесь появится новая мультимедийная система iDrive 8 с двумя состыкованными экранами, один из которых будет играть роль комбинации приборов. Аналогичное решение уже применено на новых электрических моделях компании – лифтбеке i4 и кроссовере iX. Что же касается технической части, то здесь значительных изменений не ожидается. Нынешний кроссовер оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей, большинство из которых наверняка достанутся и рестайлинговой модели.

Премьера новинки может состояться уже в следующем месяце.

Нынешний BMW X7 1 / 3 Нынешний BMW X7 2 / 3 Нынешний BMW X7 3 / 3

Сегодня в России официальные цены на нынешний X7 начинаются с отметки в 11 550 000 рублей (30d, 249 л.с.). Базовый бензиновый вариант со 340-сильным 3-литровым мотором обойдётся минимум в 12 миллионов. Самая дорогая и мощная модификация оснащается 530-сильным 4,4-литровым V8 – от 14 450 000 рублей.

Кстати, не так давно мы выясняли, стоит ли покупать BMW X3 первого поколения за 1 миллион рублей.