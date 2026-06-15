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  • Bovensiepen 05 GT: облагороженный BMW M5 Touring от бывших владельцев марки Alpina

Bovensiepen 05 GT: облагороженный BMW M5 Touring от бывших владельцев марки Alpina

15.06.2026 490 0 0
Bovensiepen 05 GT: облагороженный BMW M5 Touring от бывших владельцев марки Alpina

Германская компания Bovensiepen Automobile из города Бухлоэ представила свою вторую модель — спортивный универсал Bovensiepen 05 GT, сделанный на базе актуального BMW M5 Touring поколения G99. От исходной «эмки» Bovensiepen 05 GT отличается более рафинированным дизайном кузова и более мощной plug-in гибридной силовой установкой.

В начале этого года марка Alpina перешла под контроль BMW Group, а её бывшие владельцы, братья Бовензипены, основали новую компанию Bovensiepen Automobile, которая занимается, в сущности, тем же, чем раньше занималась Alpina, то есть тюнингом автомобилей BMW. Дебютной моделью новой компании стало купе Bovensiepen Zagato, а сегодня представлена вторая новинка — универсал Bovensiepen 05 GT.

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Исходный BMW M5 Touring поколения G99 справил премьеру в 2024 году, многие поклонники BMW подвергли его остракизму за тяжеловесный дизайн и снаряженную массу под 2,5 т, которая плохо вяжется с имиджем спортивного автомобиля. Компания Bovensiepen не смогла облегчить этот автомобиль, но смогла облагородить его дизайн — эту задачу поручили известному американскому дизайнеру Фрэнку Стивенсону, работавшему над обликом BMW X5 первого поколения.

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Фрэнк Стивенсон снабдил Bovensiepen 05 GT новыми элегантными бамперами и порогами, благодаря которыми автомобиль стал выглядеть менее тяжеловесно. Эту же задачу решают новые 21-дюймовые кованые колёса с десятью сдвоенными спицами. Высокоскоростные шины Pirelli имеют маркировку BOV, указывающую на то, что они были разработаны специально для этой модели. Подвеска перенастроена: в ней установлены новые опорные подшипники, пружины Eibach и распорка передних стоек, делающая управляемость более точной.

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BMW M5 Touring оснащён plug-in гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового битурбомотора V8 с заводским индексом S68, его максимальная отдача с этого года составляет 544 л.с. и 750 Нм. Единственный электромотор (197 л.с., 280 Нм) вживлён в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с муфтой отбора мощности на переднюю ось. Ёмкость размещённой в полу кузова тяговой батареи — 22,1 кВт·ч, из них потребителю доступны 18,6 кВт·ч, максимальный запас хода на электротяге без включения ДВС — 67 км по циклу WLTP. Максимальная совокупная отдача силовой установки BMW M5 Touring — 727 л.с. и 1000 Нм, а у Bovensiepen 05 GT она увеличена до 800 л.с. и 1100 Нм, причём только за счёт модернизации двигателя V8 и установки более лёгкой выхлопной системы Akrapovič с насыщенным басовитым звучанием. До 100 км/ч Bovensiepen 05 GT разгоняется менее чем за 3,6 с, максимальная скорость — 305 км/ч.

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Салон Bovensiepen 05 GT заново обшит нежной кожей Lavalina, для которой доступны бесконечная цветовая палитра, различные варианты прострочки и тиснения. У двухэкранного табло на передней панели появился козырёк над приборной секцией (у BMW M5 Touring такого нет). Подрулевые лепестки ручного выбора передач у Bovensiepen 05 GT свои, выполненные из фрезерованного алюминия. Между передними креслами имеет номерная табличка автомобиля.

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В Германии Bovensiepen 05 GT стоит от 198 900 евро, тогда как исходный BMW M5 Touring стоит от 147 200 евро. Поставки Bovensiepen 05 GT клиентам начнутся в четвёртом квартале этого года. В год компания из Бухлоэ будет производить не более сотни таких универсалов.

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