Всё идёт по плану: Chevrolet Niva резко подорожала после обновления

GM-АВТОВАЗ огласил новый прайс-лист на слегка модернизированный внедорожник Chevrolet Niva 2019 модельного года. Отныне за самую дешёвую версию L просят 680 тысяч рублей!

В начале декабря Колёса.ру рассказывали о том, что GM-АВТОВАЗ получил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник Chevrolet Niva, позволяющее выпускать его аж до 21 декабря 2021 года. Однако так долго «Шнива», скорее всего, не проживёт: генеральный директор американо-российского предприятия Ромуальд Рытвински дал ей срок максимум до конца 2020-го, но до того из стареющего внедорожника будут выжимать все соки. Намечен даже небольшой рестайлинг, который должен слегка подогреть потребительский интерес к бесперспективной модели, а в 2019 году, согласно новому ОТТС, «Шнива» получила комплектационные улучшения.

Отныне в базовую версию L входят водительская подушка безопасности, преднатяжители ремней безопасности кресел водителя и переднего пассажира, АБС и модуль ЭРА-ГЛОНАСС. Всё это, разумеется, сказалось на цене: она вросла с 639 тысяч до 680 тысяч рублей, причём, очевидно, помимо стоимости самих комплектующих в наценку заложено повышение НДС с 18 до 20%. Но есть и приятный сюрприз: у всех внедорожников улучшена шумоизоляция – правда, производитель не уточняет, каким именно образом.

Niva LC с кондиционером и тонированными задними стёклами теперь стоит 729 тысяч рублей вместо прежних 682 тысяч. Версия LE с «люксовым кузовом», литыми дисками, шноркелем, рейлингами и сигнализацией подорожала с 727 тысяч до 764 тысяч рублей.

За топ-версию GLC в 2019 году нужно выложить 799 тысяч рублей, тогда как раньше она стоила 775 500 рублей. В её оснащения входят подушка безопасности для переднего пассажира, окрашенные бамперы, молдинги и зеркала, улучшенная отделка салона, улучшенное кресло водителя, подогрев передних сидений и лобового стекла, аудиосистема, камера заднего вида и датчики парковки. Комплектации GL и LE+ упразднены.

В 2018 году спрос на «Шниву» просел на 6,3% (по сравнению с 2017-м) и составил 29 235 единиц, при том что рынок вырос на 12,8%. Очередное подорожание наверняка ускорит падение популярности внедорожника, но оно, очевидно, уже заложено в бизнес-модель GM-АВТОВАЗа. Конец близок, а после того, как Chevrolet Niva окончательно исчезнет из продажи, его имя – Niva – вернут (за деньги, конечно же) АВТОВАЗу и присвоят наследнику Лады 4×4, концептуальный предвестник которого блистал в прошлом году на Московском автосалоне.