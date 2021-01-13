Без рестайлинга Vesta, без Lada Van, без кроссовера 4х4 и без Х-дизайна: что будет с Lada?

Сегодня исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «Автоваз» Оливье Морне отчитался о результатах бренда Lada за 2020 год. Подробную аналитику по ситуации мы дадим чуть позже, а пока осветим несколько примечательных пассажей из выступления топ-менеджера.

В последнее время и Lada, и Автоваз в целом столкнулись с рядом трудностей, среди которых – и финансовые. Причин тому множество: падение загрузки тольяттинского конвейера контрактными моделями, утрата покупательского интереса к Lada Xray, которую мы зафиксировали ещё в докарантинном 2019 году, большие убытки дочерних предприятий Автоваза и так далее. В 2020 году Автоваз к тому же ушёл из Европы, после чего показатели экспорта тоже поползли вниз. И это единственная трудность, на которой остановился в своём выступлении Оливье Морне, оставив прочее на откуп журналистам.

Между тем в ответах на вопросы топ-менеджер затронул несколько важных тем, которые дают нам представление о возможных путях развития линейки Lada, а, точнее, её «неразвития». Оливье Морне уточнил, что в линейке коммерческих машин никаких новых моделей не предвидится, не считая давно ожидаемого рестайлинга Largus. Вместе с тем топ-менеджер подтвердил, что компания не намерена вводить в линейку автомобиль типа «вэн». Из этого следует, что Renault Dokker точно не встанет на конвейер в Тольятти, по крайней мере под маркой Lada, хотя ещё в начале 2020 года проект не считался совсем уж бесперспективным и фигурировал в планах как раз как Lada Van. Напомним, что некоторое время без особенного успеха Renault Dokker продавался в России – машину завозили к нам из Марокко. Вероятно, Автоваз учёл опыт Xray и больше не намерен связываться с современными моделями на базе платформы В0 хотя бы под своим брендом.

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Рестайлинговая Vesta совершенно точно не появится в 2021 году, хотя работа над моделью, по словам Оливье Морне, «идёт в соответствии с планом», при этом «проект демонстрирует хороший уровень зрелости». Вероятно, обновлённую машину мы увидим уже без Х-образного дизайна, по крайней мере, в части облицовки радиатора и бампера. Скорее всего, вопрос рестайлинга Vesta следует увязать с разработкой нового корпоративного стиля. Напомним, что с 1 января 2021 года вместо Стива Маттина, который проработал на Автовазе девять лет, за дизайн Lada отвечает Жан-Филипп Салар. Оливье Морне уточнил, что узнаваемые черты разработанного Маттином Х-образного стиля ещё будут видны в обновлённых моделях Lada, однако чем дальше, тем меньше. Собственно, это видно и по рестайлинговому Largus. Оливье Морне выразил надежду, что Жан-Филипп Салар сможет представить достойную альтернативу Х-образному стилю.



Вместе с тем Оливье Морне отверг дальнейшее развитие линейки Sport, уточнив, что имеющихся моделей (Vesta Sport и Granta Drive Active) вполне достаточно. Напомним, что эти версии выпускает не сам Автоваз, а фирма Лада Спорт – сборка идёт по крупноузловому методу SKD-4. Лада Спорт полностью принадлежит отечественному автогиганту и с 2013 по 2019 годы принесла Автовазу более миллиарда рублей убытков, так что нежелание топ-менеджмента вкладывать дополнительные средства вполне понятно.

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Наконец, Оливье Морне сообщил, что не приходится ожидать полноприводного кроссовера марки Lada. Напомним, что ещё несколько лет назад полным приводом планировали снабдить даже Vesta, не говоря уже о том, что в планах бренда фигурировал компактный кроссовер со всеми ведущими колёсами. Однако тратиться на эти и другие новые разработки у Автоваза нет никакой нужды: в условиях тотального обеднения населения, последовательного удушения импортёров нашим правительством и постоянно ужесточающихся требований к локализации моделям Lada в их нынешнем виде обеспечен гарантированный и стабильный сбыт. Более того, можно смело прогнозировать дальнейшее увеличение доли Lada на российском рынке. Вот только вряд ли это увеличение можно считать поводом для гордости…

