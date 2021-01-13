  • Без рестайлинга Vesta, без Lada Van, без кроссовера 4х4 и без Х-дизайна: что будет с Lada?

Без рестайлинга Vesta, без Lada Van, без кроссовера 4х4 и без Х-дизайна: что будет с Lada?

13.01.2021 5820 3 0

Сегодня исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «Автоваз» Оливье Морне отчитался о результатах бренда Lada за 2020 год. Подробную аналитику по ситуации мы дадим чуть позже, а пока осветим несколько примечательных пассажей из выступления топ-менеджера.

 

В последнее время и Lada, и Автоваз в целом столкнулись с рядом трудностей, среди которых – и финансовые. Причин тому множество: падение загрузки тольяттинского конвейера контрактными моделями, утрата покупательского интереса к Lada Xray, которую мы зафиксировали ещё в докарантинном 2019 году, большие убытки дочерних предприятий Автоваза и так далее. В 2020 году Автоваз к тому же ушёл из Европы, после чего показатели экспорта тоже поползли вниз. И это единственная трудность, на которой остановился в своём выступлении Оливье Морне, оставив прочее на откуп журналистам.

Между тем в ответах на вопросы топ-менеджер затронул несколько важных тем, которые дают нам представление о возможных путях развития линейки Lada, а, точнее, её «неразвития». Оливье Морне уточнил, что в линейке коммерческих машин никаких новых моделей не предвидится, не считая давно ожидаемого рестайлинга Largus. Вместе с тем топ-менеджер подтвердил, что компания не намерена вводить в линейку автомобиль типа «вэн». Из этого следует, что Renault Dokker точно не встанет на конвейер в Тольятти, по крайней мере под маркой Lada, хотя ещё в начале 2020 года проект не считался совсем уж бесперспективным и фигурировал в планах как раз как Lada Van. Напомним, что некоторое время без особенного успеха Renault Dokker продавался в России – машину завозили к нам из Марокко. Вероятно, Автоваз учёл опыт Xray и больше не намерен связываться с современными моделями на базе платформы В0 хотя бы под своим брендом.

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Рестайлинговая Vesta совершенно точно не появится в 2021 году, хотя работа над моделью, по словам Оливье Морне, «идёт в соответствии с планом», при этом «проект демонстрирует хороший уровень зрелости». Вероятно, обновлённую машину мы увидим уже без Х-образного дизайна, по крайней мере, в части облицовки радиатора и бампера. Скорее всего, вопрос рестайлинга Vesta следует увязать с разработкой нового корпоративного стиля. Напомним, что с 1 января 2021 года вместо Стива Маттина, который проработал на Автовазе девять лет, за дизайн Lada отвечает Жан-Филипп Салар. Оливье Морне уточнил, что узнаваемые черты разработанного Маттином Х-образного стиля ещё будут видны в обновлённых моделях Lada, однако чем дальше, тем меньше. Собственно, это видно и по рестайлинговому Largus. Оливье Морне выразил надежду, что Жан-Филипп Салар сможет представить достойную альтернативу Х-образному стилю.

Вместе с тем Оливье Морне отверг дальнейшее развитие линейки Sport, уточнив, что имеющихся моделей (Vesta Sport и Granta Drive Active) вполне достаточно. Напомним, что эти версии выпускает не сам Автоваз, а фирма Лада Спорт – сборка идёт по крупноузловому методу SKD-4. Лада Спорт полностью принадлежит отечественному автогиганту и с 2013 по 2019 годы принесла Автовазу более миллиарда рублей убытков, так что нежелание топ-менеджмента вкладывать дополнительные средства вполне понятно.

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Наконец, Оливье Морне сообщил, что не приходится ожидать полноприводного кроссовера марки Lada. Напомним, что ещё несколько лет назад полным приводом планировали снабдить даже Vesta, не говоря уже о том, что в планах бренда фигурировал компактный кроссовер со всеми ведущими колёсами. Однако тратиться на эти и другие новые разработки у Автоваза нет никакой нужды: в условиях тотального обеднения населения, последовательного удушения импортёров нашим правительством и постоянно ужесточающихся требований к локализации моделям Lada в их нынешнем виде обеспечен гарантированный и стабильный сбыт. Более того, можно смело прогнозировать дальнейшее увеличение доли Lada на российском рынке. Вот только вряд ли это увеличение можно считать поводом для гордости…

Lada Lada Vesta седан Lada Granta Sport

 

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3 комментария
13.01.2021 16:52
Святослав Тришин

а мне х-фейс нравился, у Мерседеса свой передок на всех моделях, узнаваемый, у БМВ характерные "ноздри", у Ауди тоже свое лицо есть, радовало, что у ВАЗа оно тоже начало формироваться, плохо если не дольше 5 лет продержится. создать что-то более оригинальное сегодня крайне трудно

1
14.01.2021 03:41
Corvair

несколько лет назад полным приводом планировали снабдить даже Vesta

А разве платформа предусматривает полный привод? Вроде она изначально сугубо моноприводная.
Отказ от Х-фейса странное решение - большинству он нравится.

1
14.01.2021 08:06
Иван Сергеев

Спасибо за последний абзац. Хоть Колеса.ру не стесняются говорить правду.
Скоро на выбор останется пара/тройка моделей, как в СССР - либо Москвич (Веста), либо Жигули (Рио/Солярис), для совсем нищих ЗАЗ (Гранта). Нормальные современные модели уйдут, как, например, уже сделала Мазда 3. В то время, как весь мир катается на гибридах и электромобилях (меня просто поразил Mustang Mach-E), оборудованных новейшими системами активной безопасности, мы по-прежнему будем ездить на весте разработки 2014 года с черными ручками дверей и кнопочной 2-дин магнитолой. Россия - Эфиопия в снегу, все верно было сказано.

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