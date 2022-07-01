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  • Из компактвэна Renault Triber сделали фургон, и он намного дешевле Ларгуса

Из компактвэна Renault Triber сделали фургон, и он намного дешевле Ларгуса

01.07.2022 92 0 0

Новинка представлена в единственной комплектации с атмосферной литровой «тройкой», коробку выбрать тоже не получится.

 

Трехрядный компактвэн Renault Triber длиной 3990 мм дебютировал в 2019 году, он построен на растянутой версии «тележки» CMF-A, также лежащей в основе хэтча Renault Kwid и паркетника Nissan Magnite. Вэн производят в Индии, оттуда машины поставляют и на другие небогатые рынки. Один из них – Южная Африка, и там сегодня представлена новая модификация: из Triber сделали фургон, который получил «фамилию» Express.

Renault Triber Express
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Renault Triber Express
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Кузов стандартный, даже стекла оставили в задних дверях, хотя их и затонировали. Ну а чтобы фургон все же не путали с пассажиркой версией, на передних дверях красуется надпись Express. Дорожный просвет тоже прежний – 182 мм. Triber Express предложен только с 14-дюймовыми колесами, тогда как компактвэну еще положены 15-дюймовые. Все исполнения Triber по умолчанию имеют рейлинги на крыше (выдерживают нагрузку до 50 кг).

Renault Triber Express

Задние кресла демонтировали, за передними установили сетчатую перегородку, аналогичные «клетки» есть и по бокам, а также на багажной двери. Объем получившегося отсека – 1500 литров (у пассажирского вэна с опущенными спинками третьего ряда – 625 л). Полезная нагрузка Triber Express – 542 кг.

За основу взяли базовый компактвэн (версия Expression), и это единственная комплектация для фургона. В списке оборудования значатся пара подушек безопасности, ABS и EBD, передние электростеклоподъемники, задний парктроник и аудиосистема.

Renault Triber Express
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Renault Triber Express
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В ЮАР Renault Triber доступен исключительно с бензиновой атмосферной «тройкой» 1.0 SCe мощностью 71 л.с. (96 Нм). Фургон предложен лишь с пятиступенчатой «механикой», для вэна же еще предусмотрена роботизированная «коробка». Привод в любом случае только передний.

В пересчете с южноафриканской валюты на наши деньги Triber Express обойдется примерно в 730 000 рублей. Пассажирский вэн в ЮАР стоит где-то от 650 000 рублей. Ну и для сравнения, в РФ фургон Lada Largus по прайсу сегодня стоит от 1 236 900 рублей. Впрочем, у нас Triber никогда и не был представлен, а в связи с известными событиями и сама марка Renault полностью покинула  российский рынок.

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