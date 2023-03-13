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  • Затянувшаяся Ariya: у Nissan возникли проблемы с выпуском электрического кроссовера

Затянувшаяся Ariya: у Nissan возникли проблемы с выпуском электрического кроссовера

13.03.2023 130 0 0

Японский завод в префектуре Тотиги срывает производственный план по кроссоверу Ariya из-за ряда объективных и субъективных трудностей, приём заказов на него приостановлен.

Ariya — первый электрический кроссовер Nissan, на который японская компания возлагает большие надежды, в его основе лежит модульная платформа CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Предтечей Ariya стал концепт Nissan IMx образца 2017 года, машину в серийном дизайне показали летом 2020 года, приём заказов начался в 2021-м.

Пусконаладочная сборка кроссоверов Ariya в Японии в префектуре Тотиги началась в 2021 году, на лето 2022-го был намечен старт массового производства, но на всех основных медиа-ресурсах Nissan мы не нашли информации об этом знаменательном событии — ясно только, что производство идёт ни шатко ни валко: в конце весны прошлого года американские дилеры Nissan получили уведомление приостановить приём заказов на Ariya, к концу лета такое же неприятное сообщение из штаб-квартиры получили японские дилеры.

В глобальном отчёте Nissan за прошлый год нет данных отгрузок по моделям, но косвенно оценить ситуацию помогает статистика по рынку США, где производители обязаны раскрывать продажи: так вот там в прошлом году Ariya разошлась тиражом всего 201 шт., причём все они доставлены в четвёртом квартале. Независимая статистика за первые месяцы этого года в упор не видит Nissan Ariya, из чего можно делать однозначный вывод, что с машиной происходит что-то неладное.

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Ситуацию вокруг Nissan Ariya на днях прояснило агентство Reuters, ссылающееся на анонимные осведомлённые источники: по их данным, производственный план по Ariya снижен примерно на треть из-за проблем на производстве. Nissan планировал делать в Тотиги более 9000 электрических кроссоверов в месяц, но исходя из сложившихся реалий план на март составляет 6900 машин, на апрель — 5200, на май — 5400.

Названные источниками производственные проблемы — это пресловутый глобальный дефицит микрочипов, задержка с поставками комплектующих из Китая после пожара у компании-подрядчика Wuxi Welnew Micro-Electronic в январе и проблемы с покраской. В Тотиги кузова красятся вместе бамперами, что очень экологично, но из-за различия свойств металла и пластика возникают дефекты. Кроме того, сама сборочная линия Ariya довольно сложно устроена, так как по ней же идут и другие, «углеводородные» модели Nissan, — это весьма эффективно с точки зрения расходования энергии, но требует универсального оборудования и создаёт много технологических узких мест.

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Nissan рассчитывает в ближайшие месяцы разрешить все трудности с производством Ariya, но в целом уже ясно, что в этом году кроссовер хитом не станет, а в следующем году вообще-то модели пора уже проводить рестайлинг — время знаете ли идёт, конкуренция в EV-сегменте становится всё острее, новинки идут валом, особенно из Китая. Будем надеяться, что свои будущие массовые электромобили Nissan сможет запустить в производство намного оперативнее.

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1 комментарий
13.03.2023 23:27
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