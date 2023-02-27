Планы Nissan до 2030 года: больше электромобилей и эксклюзивная новинка для Китая

Компания Nissan озвучила планы развития до 2030 года чуть больше года назад, в конце осени 2021-го. Тогда производитель сообщил о том, что к концу текущего десятилетия будет выпущено 23 электрифицированных модели, из них 15 – полностью «зелёные». Согласно сегодняшнему официальному сообщению, теперь японцы решили уточнить и частично изменить пункты стратегии Nissan Ambition 2030.

На фото: Nissan Ariya

Судя по обновлённой версии плана, к концу десятилетия компания разработает и выпустит в общей сложности 27 новых электрифицированных моделей, из них 19 будут ездить только на электротяге (количество новых анонсированных гибридов осталось прежним). В Nissan пояснили, что «ускорение электрификации» модельного ряда к 2030 финансовому году является ответом на «изменения в потребностях клиентов и бизнес-среде».



Ранее руководство компании предполагало, что доля продаваемых по всему миру электрокаров и гибридов к концу десятилетия должна будет вырасти до 50% (в плане учитывалась продукция как Nissan, так и Infiniti). Согласно новой редакции стратегии, этот показатель окажется иным: по расчётам, он должен превысить 55%.

Ещё в компании отметили, что глобальный объём продаж электрифицированных ТС в 2026 финансовом году вырастет до 44% (в предыдущей версии эта планка была установлена на уровне 40%). Этого удастся добиться за счёт увеличения плановой доли продаж электрокаров и гибридов в Европе с 75 до 98%, в Японии – с 55 до 58%.

Концепт Nissan Chill-Out

Тем временем производитель сделал и шаг назад: так, в Китае плановую долю по продажам электрифицированных моделей к 2026 финансовому году сократили с 40 до 35%. При этом производитель пообещал разработать и выпустить «зелёный» автомобиль, который станет эксклюзивом для поднебесного рынка. Предполагается, что он поможет компании «справиться с быстрыми изменениями рынка» КНР. Никаких подробностей об анонсированной новинке пока нет; известно только, что этот электрокар Nissan появится в 2024-м.



Отметим, стратегия развития Nissan до 2030 года касательно Штатов осталась без изменений: так, к 2030 финансовому году на долю автомобилей, которые передвигаются только на электротяге, по плану придётся 40% от общих продаж машин марки на этом рынке.



В ходе презентации стратегии в 2021 году Ниссан презентовал несколько концептов, одним из них стал кроссовер Nissan Chill-Out, который в компании назвали «EV ближайшего будущего». Тогда же стало известно о том, что в его основу ляжет платформа CMF-EV (как у Nissan Ariya), а также о том, что его оснастят «зелёной» установкой e-4orce. Как сообщалось ранее, серийную модель планируется выпускать там же, где и кроссовер Ariya – на заводе в Великобритании; планируемый объём – 100 тыс. единиц в год.

