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  • Обновлённый пикап GMC Sierra 1500: салон от внедорожника Yukon и прежние моторы

Обновлённый пикап GMC Sierra 1500: салон от внедорожника Yukon и прежние моторы

22.10.2021 98 0 0

«Посвежевший» грузовик американской марки поступит в дилерские центры в первом квартале 2022 года.

 

История пикапа насчитывает уже не одно десятилетие. В течение последних трёх лет продажи GMC Sierra в Штатах продолжают увеличиваться. Любопытно, что тенденцию роста не сбил даже «ковидный» 2020-ый: клиенты купили 253 016 экземпляров, что почти на 9% больше, чем годом ранее. В нынешнем году у модели по-прежнему положительная динамика: за январь-сентябрь грузовик разошёлся тиражом в 191 186 шт., что на 9,5% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

На фото: обновлённый пикап GMC Sierra

Несмотря на коммерческий успех модели, пикап ощутимо отстаёт от лидеров сегмента. Так, в 2020-ом в США Ram 1500 разошёлся тиражом 563 676 экземпляров, «родственник» грузовика GMC – Chevrolet Silverado – купили 595 184 клиентов, а самый популярный автомобиль в Штатах – Ford F-series – был продан 787 422 поклонникам бренда. Теперь пытаться сократить эту разницу придётся обновлённому грузовику бренда GMC.

В ходе рестайлинга GMC Sierraслегка подправили внешность. Так, у автомобиля теперь иная головная оптика – фары оформлены в том же стиле, что и у других моделей марки. Также пикап получил изменённую радиаторную решётку, другие передний бампер и по-новому оформленную корму. Опционально доступен задний борт MultiPro со встроенной откидной секцией, конструкцию можно трансформировать в шести вариантах.

На фото: салон обновлённого пикапа GMC Sierra

Модели заметно обновили интерьер: теперь он во многом перекликается с внедорожником Yukon и не похож на салон более доступного «брата» Chevrolet Silverado. У Sierra теперь новая передняя панель (во всех версиях, кроме стартовой). По-иному расположены физические кнопки и рукоятки, а также центральные дефлекторы вентиляции. Диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы составляет 13,4 дюйма, а у виртуальной «приборки» – 12,3 дюйма. В качестве опции предлагается электропривод рулевой колонки, а также проекционный экран (15 дюймов).

Моторная гамма практически не изменилась, разве что исчез бензиновый «атмосферник» V6 объёмом 4,3 литра. Кроме того, « турбочетвёрке» объёмом 2,7 литра теперь повысили максимальный крутящий момент до 569 Нм, при этом мощность осталась прежней – 314 л.с. Ещё в GMC перекалибровали идущий в пару к этому базовому двигателю восьмиступенчатый «автомат».

В остальном линейка моторов останется прежней: речь идёт о восьмицилиндровых «атмосферниках» объёмом 5,3 и 6,2 литра. Их отдача составляет 360 л.с. (519 Нм) и 426 л.с. (623 Нм) соответственно. Неизменным оставили и 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель мощностью 281 л.с. (623 Нм). Все перечисленные двигатели предлагаются в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

В ходе обновления у модели появилась новая топовая версия – Denali Ultimate. У такого грузовика кресла и передняя панель отделаны кожей, имеются вставки из шпона дерева, 22-дюймовые колёса. Кроме того, такой пикап получил Super Cruise (это продвинутый адаптивный круиз-контроль с возможностью автономного управления при езде по трассе). Его можно использовать на части американских и канадских дорог (их совокупная протяженность – 320 тыс. км).

«Посвежевший» грузовик американской марки поступит в дилерские центры в первом квартале 2022 года. Клиентам по-прежнему будут предлагать варианты с однорядной и двухрядной кабинами. Стартовый ценник – 32 495 долларов (эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение просят не меньше 80 395 долларов (около 5,68 млн рублей).

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