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  • Чтобы обогнать пикап Ram: Chevrolet представил флагманский грузовик Silverado ZR2

Чтобы обогнать пикап Ram: Chevrolet представил флагманский грузовик Silverado ZR2

10.09.2021 360 0 1

Мощность мотора новой версии американской модели всё-таки значительно ниже по сравнению с отдачей Ram 1500 TRX.

 

Американская марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors. Свой полноразмерный пикап Silverado компания выпускает с 1998 года. Модель уже успела несколько раз сменить поколение, актуальная генерация появилась в 2019 году. Стоит отметить, что по итогам «ковидного» прошлого года грузовик сумел нарастить показатели: дилеры в США продали 595 184 экземпляра, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В текущем году «плюс» сохраняется: за январь-июнь клиенты купили 291 322 единиц (на 9% больше, чем за первую половину 2020-го).
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На фото: Chevrolet Silverado ZR2

На сегодняшний день в сегменте по-прежнему лидирует Ford F-series (362 032 шт. реализовано за первую половину 2021-го), на второй строчке списка находится Ram 1500 (результат – 313 068 шт.). Однако конкурент от Chevy отставать не хочет: с целью добраться, наконец, до второго места рейтинга была создана флагманская версия грузовика – Silverado ZR2.

Этот пикап ориентирован на бездорожье, причём выбор в его пользу был сделан не просто так: по подсчётам компании, порядка 30% от общего количества проданных пикапов Silverado приходится на «внедорожную» версию Trail Boss.

Визуально такую версию можно отличить по уникальной решётке радиатора с большим логотипом в виде узнаваемого «галстука-бабочки», а также интегрированными в «гриль» небольшими светодиодными ДХО. Кроме того, у такой версии иной стальной бампер со съёмными торцевыми крышками, которые гораздо проще менять в случае деформации из-за агрессивной езды по бездорожье. В списке заметных деталей – крюки для буксировки красного цвета, чёрная вставка на капоте, конечно же, шильдики ZR2, а также 18-дюймовые колеса, обутые во внедорожную резину диаметром 33 дюйма.

Есть ряд изменений в том числе и в салоне. Так, отделка в пикапах в исполнении ZR2 выполнена из чёрной и серой кожи. Её дополняют темно-серебристые детали оформления (под карбон). Как и у стандартного пикапа, у Silverado ZR2 виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 13,4 дюйма.

Автомобилю перенастроили подвеску и увеличили дорожный просвет: у «обычного» Chevrolet Silverado показатель составляет 225 мм, у варианта с приставкой ZR2 к названию – 284 мм. Под капотом у флагманского исполнения предполагается только один вариант мотора: 426-сильный V8 объёмом 6,2 литра, его максимальный крутящий момент составляет 624 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.


Отметим, что начинка у «заряженных» версий главных конкурентов всё-таки мощнее. Так, Ford F-150 Raptor оснащается 456-сильным битурбомотором V6 EcoBoost объёмом 3,5 литра (крутящий момент – 691 Нм). А у Ram 1500 TRX под капотом находится 712-сильный 6,2-литровый V8 HEMI (881 Нм). Цены пока не объявлены, ожидается, что Silverado ZR2 окажется доступнее по сравнению с соперниками от Ford и Ram.

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