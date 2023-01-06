Электропикап Ram 1500 Revolution: трёхрядная кабина, раздвижной кузов и кинопроектор

Корпорация Stellantis показала долгожданный большой электрический пикап: на стадии концепта он называется Ram 1500 Revolution и снабжён массой уникальных дизайнерских особенностей. Серийный электропикап Ram 1500 BEV выйдет на рынок в 2024 году, но его премьера состоится уже в ближайшие месяцы.

Если Ford и GM уже выпускают электрические пикапы, то Stellantis и Ram отстают, но обещают быстро наверстать упущенное: в ближайшие месяцы дебютирует серийный электрический пикап Ram 1500 BEV и начнётся приём заказов, а представленный на выставке CES в Лас-Вегасе концепт Revolution показывает наиболее смелые дизайнерские задумки — не факт, что все они перекочуют на серийную машину.

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Что будет точно, так это новый сросшийся логотип Ram и напоминающие камертоны светодиодные фары, а вот кабина без центральных стоек, камеры вместо зеркал, объединённая с лобовым стеклом полностью прозрачная крыша с электрохромным покрытием и колёса с фиксированными центральными колпачками, как у Rolls-Royce, — под вопросом.



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В основе Ram 1500 Revolution лежит анонсированная в 2021 году рамная электромобильная платформа STLA Frame. Компактные электромоторы позволили заметно увеличить полезное пространство кабины по сравнению с «углеводородными» пикапами и разместить в ней третий ряд сидений, чего прежде никто не предлагал. Впрочем, третий ряд — не полноценный и напоминает второй ряд у полуторных кабин: откидные стульчики позволяют взять попутчиков на небольшую дистанцию либо использовать имеющуюся площадь под багаж.



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Задняя стенка кабины складная, благодаря ей груз из кузова может частично заходить в кабину. Распашные створки заднего борта и выдвижная панель пола также позволяют увеличить длину грузовой площадки. Вдобавок спереди имеется объёмный багажник-органайзер с глубоким центральным тоннелем. Если всё это будет реализовано в серийном пикапе, то по части практичности Ram 1500 BEV заткнёт за пояс конкурентов.



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В салоне светодиодная подсветка на передней панели воспроизводит форму камертонов. Щитка приборов нет, его заменяет проекционный экран. Второй проектор установлен снаружи кузова и позволяет смотреть фильмы, как в уличном кинотеатре. Центральный мультимедийный экран состоит из двух 14,2-дюймовых частей: положение верхней половинки можно регулировать, а нижний экран можно вообще снять и использовать где угодно в кабине для игр или снаружи машины для управления вспомогательными системами. Подлокотники между передними креслами тоже съёмные, их можно установить поверх колен и разложить в столик для работы или перекуса.



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Информации о технической начинке пока мало, её приберегли до премьеры серийного электропикапа. Пока известно, что будет полный привод, полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом. 800-вольтовая батарея обеспечит большой запас хода на одной зарядке. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт, она позволит пополнить запас хода на 100 миль (161 км) примерно за 10 минут. Заявлен также автопилот третьего уровня по классификации SAE и «режим тени», в котором пикап будет ехать за идущим впереди водителем.



Добавим, что одним из главных конкурентов Ram 1500 BEV на рынке станет Tesla Cybertruck — его планируется запустить в производство в середине текущего года.

