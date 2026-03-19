Toyota может выпустить хардкорную версию Tundra, которая поборется с Ford F-150 Raptor

По предварительным данным, такая Тундра может получить модернизированную гибридную установку и прибавку TRD Hammer к названию.

Японская марка Toyota выпускает полноразмерный пикап Tundra с 1999 году, основным рынком для него остаются Штаты. Грузовик третьего поколения дебютировал в сентябре 2021-го. Его основными конкурентами на американском рынке остаются «местные» большие пикапы Ford F-150, Chevrolet Silverado, GMС Sierra и Ram 1500. Отметим, в прошлом году продажи Тундры в США снизились на 7,5% до 147 610 экземпляров.

На фото: Toyota Tundra TRD Rally

Напомним, сейчас пикап Toyota Tundra предлагается в нескольких версиях, в том числе в исполнении TRD Pro, которое имеет ряд «внедорожных фишек». Кроме того, в списке обновок к 2025 модельному году появился опциональный пакет TRD Rally, который включает в себя дополнительные защитные накладки, наклейки с красно-оранжево-жёлтой эмблемой (и аналогичный декор в салоне), иные колёсные диски и внедорожные шины. Ещё такому варианту положен расширенный комплект систем помощи при буксировке прицепа, технику изменения не затронули.

По данным издания The Drive, которое ссылается на собственные неназванные источники в компании, Toyota может выпустить новую хардкорную версию Tundra, которая, в теории, сможет побороться за клиентов с актуальным Ford F-150 Raptor. Ожидается, что такая новинка получит название Tundra TRD Hammer, официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Сообщается, что потенциальная новая версия пикапа японской марки может получить комплект внедорожных шин размером 37 дюймов. Не исключено, что Toyota Tundra TRD Hammer также снабдят новыми расширенными крыльями, иными бамперами, которые позволят увеличить углы въезда и съезда, а также пересмотренной подвеской, которая обеспечит увеличенный дорожный просвет.

В издании также отметили, что Tundra TRD Hammer оснастят модернизированной гибридной силовой установкой, правда, подробностей о предполагаемых изменениях нет. У актуального пикапа в основе системы i-Force Max лежит битурбомотор V6 объёмом 3,4 литра, он работает в тандеме с 49-сильным электродвигателем (максимальный крутящий момент – 250 Нм), батареей ёмкостью 1,87 кВт*ч и десятиступенчатым автоматом. Совокупная отдача системы равна 443 л.с. и 790 Нм.

Для сравнения, актуальный Ford F-150 Raptor в Штатах предлагается с двумя вариантами «начинки». Так, стартовым является двигатель EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра, его максимальная отдача равна 456 л.с., крутящий момент – 691 Нм. Второй вариант – SuperCharged V8 объёмом 5,2 литра, он способен выдавать 730 л.с. и 868 Нм.

Каким может оказаться ценник Toyota Tundra TRD Hammer, пока не ясно. Но очевидно, что покупка такого грузовика обойдётся дороже по сравнению с актуальным пикапом Tundra TRD Pro. Отметим, на сегодняшний день стоимость этой модификации на американском рынке составляет 72 565 долларов, что эквивалентно примерно 6,2 млн рублей по текущему курсу.