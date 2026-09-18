GM обнародовала характеристики двигателей V8 нового поколения для больших пикапов

Корпорация General Motors официально представила два новых атмосферных бензиновых V8 для полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra нового поколения — 5,7-литровый L76 и 6,6-литровый L78. Эти же двигатели в будущем получат большие рамные внедорожники Chevrolet Tahoe/Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade.

Новый 5,7-литровый L76 и 6,6-литровый L78 относятся к шестому поколению двигателей GM Small Block. Преемственность поколений выражается в архитектуре: это по-прежнему нижневальные двигатели, у которых всего под два клапана на цилиндр. Ранее в шестом поколении GM Small Block вышел спортивный 6,7-литровый V8 LS6 — он устанавливается на новый Chevrolet Corvette Grand Sport, его максимальная отдача — 542 л.с. и 705 Нм.

6,7-литровый V8 LS6 имеет систему смазки с сухим картером и лихо выкрученные выпускные коллекторы, разработанные специально для среднемоторного суперкара.

У двигателей L76 и L78 обычная система смазки с мокрым картером, но более совершенная, чем на моторах предыдущего поколения: масляный насос имеет бесступенчатую регулировку производительности, увеличены масляные каналы, масляный радиатор встроен в поддон картера. Щупа для измерения уровня масла нет — придётся доверять показаниям на щитке приборов. Выпускные коллекторы у L76 и L78 самые простые, типа «бревно», что даёт тюнерам большое поле для творчества. Система питания у всех двигателей шестого поколения комбинированная: топливо впрыскивается в камеры сгорания и во впускной коллектор.

У всех двигателей V8 шестого поколения одинаковое расстояние между цилиндрами — 4,4 дюйма (111,76 мм), а разница в объёме объясняется различиями в диаметре цилиндра и ходе поршня. У 6,7-литрового LS6 и 6,6-литрового L78 диаметры цилиндров одинаковые, но двигатель LS6 более длинноходный. Степень сжатия у двигателей L76 и L78 — 12,5, у LS6 — 13,0. Ну и, наконец, максимальная отдача: у 5,7-литрового L76 она составляет 408 л.с. и 580 Нм, у 6,6-литрового L78 — 488 л.с. и 679 Нм.

Новый Chevrolet Silverado

Двигатели L76 и L78 первыми получат полноразмерные пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra нового поколения — их премьера состоялась в июне. Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Новый GMC Sierra

Помимо двигателей V8 шестого поколения новые Chevrolet Silverado и GMC Sierra будут доступны с базовой 2,7-литровой бензиновой «турбочетвёркой» TurboMax (355 л.с., 617 Нм) и с 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым турбодизелем Duramax (309 л.с., 671 Нм).