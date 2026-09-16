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Посвежевший Ford F-150 получил другой базовый мотор и новую версию Carhartt

16.09.2026 1124 0 0
Посвежевший Ford F-150 получил другой базовый мотор и новую версию Carhartt

У нового стартового двигателя стал больше объём – 3,0 литра вместо 2,7 литра у предшественника, однако мощность и крутящий момент остались прежними – 330 л.с. и 542 Нм.

Ford начал выпуск грузовиков F-Series в 1948 году, а самая востребованная модификация – F-150 – появилась в 1975-м. Полноразмерный пикап актуальной четырнадцатой генерации был представлен в 2020-м, а обновление пережил в сентябре 2023-го. Как сообщалось ранее, модель следующего поколения, скорее всего, появится в 2029 году, а пока что грузовик получил очередные обновки, причём они коснулись в том числе и техники.

На фото: посвежевший пикап Ford F-150 XLT
На фото: посвежевший пикап Ford F-150 XLT
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На фото: посвежевший пикап Ford F-150 XLT
На фото: посвежевший пикап Ford F-150 XLT
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В ходе обновления Ford F-150 получил новый базовый двигатель, его роль исполнил 3,0-литровый EcoBoost V6, который пришёл на смену версии объёмом 2,7 литра. При этом его показатели точно такие же – максимальная мощность равна 330 л.с., крутящий момент – 542 Нм. Правда, он теперь доступен уже при 2250 об/мин (у предшественника – при 3500 об/мин). Пикап с новым мотором по-прежнему может буксировать прицеп массой до 3810 кг.

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Помимо этого, теперь с 5,0-литровым двигателем V8, отдача которого равна 406 л.с. и 556 Нм, предлагаются также грузовики Ford F-150 в исполнениях King Ranch и Platinum. В гамме стандартного пикапа также по-прежнему числятся мотор EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (406 л.с. и 678 Нм), а ещё он же, но в составе гибридной установки PowerBoost, совокупная мощность которой равна 436 л.с., крутящий момент – 784 Нм. В свою очередь, модификации Raptor положены 3,5-литровый мотор V6, форсированный до 456 л.с. и 691 Нм, а также топовый двигатель V8 объёмом 5,2 литра с отдачей в 730 л.с. и 868 Нм.

На фото: посвежевший пикап Ford F-150 Lariat
На фото: посвежевший пикап Ford F-150 Lariat
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На фото: посвежевший пикап Ford F-150 Lariat
На фото: посвежевший пикап Ford F-150 Lariat
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Производитель выяснил, что свыше 75% клиентов F-150 используют пикап для буксировки. Поэтому F-150 2027 модельного года получит BlueCruise с соответствующей функцией и необходимыми водительскими помощниками. При этом доступ к этим обновкам будет у покупателей всех исполнений посвежевшего F-150 с BlueCruise – от XLT и Tremor до Lariat, King Ranch и Platinum.

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Производитель решил сделать Ford F-150 в версиях Tremor и Raptor доступнее, лишив их части опций. Так, в основе первой модификации теперь лежит исполнение STX: у такого пикапа теперь в базе нет подогрева сидений, двухзонного климат-контроля, боковых подножек и сдвижного заднего стекла с электроприводом. В свою очередь стартовый Raptor лишился проекционного дисплея, противотуманок, бортового источника питания мощностью 2 кВт, ряда электрорегулировок в салоне, а ещё ему досталась аудиосистема с 8 динамиками (ранее – 14 динамиков).

На фото: Ford F-150 Carhartt
На фото: Ford F-150 Carhartt
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На фото: Ford F-150 Carhartt
На фото: Ford F-150 Carhartt
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На фото: Ford F-150 Carhartt
На фото: Ford F-150 Carhartt
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В списке визуальных обновок числятся иные колёсные диски и радиаторные решётки для Ford F-150 в исполнениях XLT, Lariat и King Ranch. Ещё у грузовика появилась новая версия – F-150 Carhartt. В её основе лежит вариант 4x4 XLT Crew Cab, при этом модели положены: оригинальные 20-дюймовые колёсные диски, пара патрубков выхлопной системы, иная решётка радиатора, воздуховоды с названием версии на передних крыльях, наклейки в нижней части боковин и на корме. В салоне имеются двухцветные чехлы на сиденья с названием Carhartt, светло-коричневая прострочка, коврики с эмблемой версии.

На фото: салон Ford F-150 Carhartt
На фото: салон Ford F-150 Carhartt
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На фото: салон Ford F-150 Carhartt
На фото: салон Ford F-150 Carhartt
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Известно, что стоимость Ford F-150 Carhartt на американском рынке равна 62 660 долларов, что эквивалентно примерно 5,28 млн рублей по текущему курсу.

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