Geely Coolray готовится ко второму рестайлингу: шпионские фото и патентные картинки

У паркетника будет еще более агрессивный облик, салон тоже переделают. Не исключено, что такой вариант получит приставку и дополнит гамму.

В России компактный кроссовер Geely Coolray, созданный на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), стартовал в прошлом году. А вот на родине марки модель представлена с 2018-го, там она зовется Binyue («бинью»). Минувшим летом предназначенный для Китая паркетник модернизировали, ему достались иные бамперы, спереди появилась темная Х-образная вставка, поворотники стали анимированными. В начале декабря выяснилось, что Binyue еще раз обновят, но гораздо серьезнее: тогда в Сеть выложили патентные картинки. Теперь же издание Autohome опубликовало фото замаскированного тестового образца.

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Судя по изображениям, Binyue/Coolray получит новые фары и фонари, причем последние сделают в виде единой плашки. Также заменят капот, багажную дверь и задний бампер, а радиаторная решетка будет «сплошной» и в сетку, хотя верхнюю окантовку-щит все же сохранят. К слову, этот новый фирменный стиль Geely называется Energy Storm, его уже примерили седан Emgrand L (он вытеснил Emgrand GL) и старший кроссовер Boyue X (в РФ SUV зовется Atlas Pro, но такой дизайн нашей версии пока не положен).



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Шпионам удалось заглянуть и в салон преобразившегося Binyue: передняя панель спрятана под тканью, но все равно видно, что она иная, плюс паркетник обрел новый блок управления «климатом».



Китайцы считают, что техника прежняя. Нынешний Geely Binyue на домашнем рынке доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.) собственной разработки компании и «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), созданной с Volvo. Первый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, более мощный движок комплектуется 7DCT. У модели также есть гибридные версии. Привод в любом случае только передний.

Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray) 1 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray) 2 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray) 3 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray) 4 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray) 5 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray) 6 / 6

В Поднебесной Geely Binyue с новым дизайном ждут в следующем году. Между тем предыдущий кроссовер вполне может остаться в строю: в этом случае еще более агрессивной версии уже по традиции присвоят приставку.



На данный момент нет информации о том, когда и как обновится российский Coolray. Зато известно, что Geely готовит другую премьеру для РФ: в 2022-м к нам должны привезти флагманский кроссовер Xingyue L (название наверняка поменяют).