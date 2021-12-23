Рестайлинг ×
  • Geely Coolray готовится ко второму рестайлингу: шпионские фото и патентные картинки

Geely Coolray готовится ко второму рестайлингу: шпионские фото и патентные картинки

23.12.2021 224 0 0

У паркетника будет еще более агрессивный облик, салон тоже переделают. Не исключено, что такой вариант получит приставку и дополнит гамму.

 

В России компактный кроссовер Geely Coolray, созданный на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), стартовал в прошлом году. А вот на родине марки модель представлена с 2018-го, там она зовется Binyue («бинью»). Минувшим летом предназначенный для Китая паркетник модернизировали, ему достались иные бамперы, спереди появилась темная Х-образная вставка, поворотники стали анимированными. В начале декабря выяснилось, что Binyue еще раз обновят, но гораздо серьезнее: тогда в Сеть выложили патентные картинки. Теперь же издание Autohome опубликовало фото замаскированного тестового образца.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Судя по изображениям, Binyue/Coolray получит новые фары и фонари, причем последние сделают в виде единой плашки. Также заменят капот, багажную дверь и задний бампер, а радиаторная решетка будет «сплошной» и в сетку, хотя верхнюю окантовку-щит все же сохранят. К слову, этот новый фирменный стиль Geely называется Energy Storm, его уже примерили седан Emgrand L (он вытеснил Emgrand GL) и старший кроссовер Boyue X (в РФ SUV зовется Atlas Pro, но такой дизайн нашей версии пока не положен).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Шпионам удалось заглянуть и в салон преобразившегося Binyue: передняя панель спрятана под тканью, но все равно видно, что она иная, плюс паркетник обрел новый блок управления «климатом».

Китайцы считают, что техника прежняя. Нынешний Geely Binyue на домашнем рынке доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.) собственной разработки компании и «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), созданной с Volvo. Первый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, более мощный движок комплектуется 7DCT. У модели также есть гибридные версии. Привод в любом случае только передний.

Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray)
1 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray)
2 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray)
3 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray)
4 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray)
5 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue после летнего рестайлинга, красный — дореформенный (так же выглядит наш Coolray)
6 / 6

В Поднебесной Geely Binyue с новым дизайном ждут в следующем году. Между тем предыдущий кроссовер вполне может остаться в строю: в этом случае еще более агрессивной версии уже по традиции присвоят приставку.

На данный момент нет информации о том, когда и как обновится российский Coolray. Зато известно, что Geely готовит другую премьеру для РФ: в 2022-м к нам должны привезти флагманский кроссовер Xingyue L (название наверняка поменяют).

кроссовер Китай авторынок шпионские фото новинки рестайлинг Geely Geely Coolray Geely Binyue

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Из того, что было: кто делает редукторы, которые гудят и разваливаются Тема контрафакта лично мне очень интересна. Наверное, потому что я люблю в равной мере и технику, и фильмы ужасов. А исследование контрафакта – это почти всегда техно-хоррор. А в случае, ког... 1393 0 5 22.12.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Land Cruiser 200 Здесь придётся дать спойлер: причин любить двухсотый «крузак» намного больше, чем поводов его не любить. Но нам требуется объективность, поэтому постараемся найти хотя бы пять аргументов про... 5416 8 2 21.12.2021
Статьи / Авто недели Мощно, серьезно, дорого: стоит ли покупать Nissan 350Z за 1,5 миллиона Мы уже пробовали выбирать спорткары из культовых автомобильных игр – например, Nissan Skyline, Subaru Impreza, Honda S2000 и так далее. Сегодня на очереди еще одна легенда серии NFS – Nis... 1694 5 1 21.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18927 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17736 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест Volkswagen Taos: стоит ли переплачивать за клона Шкоды Karoq? Цены растут как на дрожжах! Помните, сколько стоил хитовый Volkswagen Tiguan в 2016 году? Начальную версию можно было купить за 1 349 000 вечностабильных. Теперь – от 1 949 900! Так что появ... 12293 5 2 29.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings