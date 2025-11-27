Глобальный кроссовер Geely Coolray пережил рестайлинг

Компактный кроссовер Geely на платформе BMA в строю с 2018 года. В Китае он носит имя Binyue, а в других странах, включая Россию, известен как Coolray. На родине пятидверку уже не раз модернизировали, причем там не все прежние варианты сняли с продажи. Обновлять глобальный Coolray компания Geely тоже не забывает. Так, на большинстве рынков сейчас представлен паркетник с дизайном китайской версии образца 2022 года. А в некоторых странах Латинской Америки уже появился еще раз доработанный кроссовер.
«Мировой» паркетник получил внешность Geely Binyue L, стартовавшего в Китае в прошлом году. Если сравнивать с предыдущим Coolray, то другими стали бамперы и радиаторная решетка. Расположенная на багажной двери надпись с названием марки теперь находится под объединяющей фонари светящейся полоской (у дореформенной модели она сверху). Размеры по сравнению с прежним глобальным кроссовером не изменились: длина – 4380 мм, колесная база – 2600 мм.
Внутри рестайлинговый Geely Coolray тоже повторил китайскую «эльку». Тут раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у дореформенной модели дисплеи визуально объединены. Приборный экран – размером 8,8 дюйма, центральный планшет в зависимости от страны и комплектации – диагональю 8 или 14,6 дюйма. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto. У дорестайлингового Coolray приборка на 10,25 дюйма и тачскрин мультимедиа на 12,3 дюйма.
В списке оборудования обновленного Geely Coolray также заявлены: электропривод багажника, панорамный люк, обогрев лобового стекла, подогрев руля и сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.
На латиноамериканских рынках рестайлинговый Coolray предложен с прежней бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 174 л.с. (290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.
К примеру, в Чили преобразившийся паркетник стоит от 15 490 000 местных песо, что эквивалентно около 1,3 млн рублей по актуальному курсу. Позже такой кроссовер должен добраться и до других регионов.
Кстати, в некоторых странах Латинской Америки Coolray тоже стал отдельным семейством – там еще доступна версия с «приставкой» Lite. Эта модификация соответствует упрощенному китайскому Geely Binyue Super Edition. Под капотом Geely Coolray Lite установлен атмосферник 1.5 (125 л.с., 152 Нм), который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. В Чили «лайтовый» Coolray стоит от 12 490 000 песо (1,05 млн рублей).
Что же касается России, то на нашем рынке паркетник под брендом Geely больше не представлен. Вместо него теперь белорусский Belgee X50 с дизайном самого первого Кулрея.
