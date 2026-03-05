В России начали принимать заказы на кроссовер Belgee X50+ с новым мотором

Рестайлинг ×
Белорусский бренд Belgee анонсировал появление в РФ модернизированного паркетника X50. Модель предложат с турбочетверкой, вдобавок у нее, вероятно, изменится внешность.

Компактный кроссовер Belgee X50 белорусского производства (он же дореформенный Geely Coolray) стартовал в России в 2023 году, и сегодня это одна из самых популярных моделей нашего рынка. Так вот теперь в РФ анонсирован модернизированный паркетник, получивший к имени приставку в виде «плюса». Свой анонс местный офис Belgee сопроводил единственным тизером, на белорусском рынке такой кроссовер тоже пока не продают. Вместе с тем у нас уже объявлено о старте приема предварительных заказов – оставить заявку можно на сайте марки. Комплектаций и цен еще нет, но главгле отличие Belgee X50+ от нынешней пятидверки все-таки раскрыли.

Паркетник с «плюсом» получил новый двигатель. Под капотом такой модели установлена бензиновая турбочетверка 1.5, которая выдает 147 л.с. и 270 Нм. «Просто» Belgee X50 в РФ предложен с турботройкой аналогичного объема мощностью 150 л.с., максимальный крутящий момент этого мотора – 255 Нм. Как и актуальный X50, кроссовер Belgee X50+ будет доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и передним приводом.

В сегодняшнем пресс-релизе Belgee еще указали габариты Плюса. Длина – 4380 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1615 мм. Для сравнения, размеры прежнего Belgee X50 с турботройкой: 4330/1800/1609 мм. Колесная база не изменилась – 2600 мм.

Судя по остальным – увеличившимся – габаритам, от «просто» X50 кроссовер с приставкой также отличиться внешне, благо у исходного Geely Coolray уже было множество рестайлингов. Как именно изменился белорусский кроссовер – узнаем в ближайшее время.

Что же касается дореформенного Belgee X50, то не исключено, что этот кроссовер останется в российской гамме бренда. Сейчас за паркетник без учета акций просят 2 479 990 – 2 690 990 рублей.

