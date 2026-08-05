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SAIC и GM продлили СП до 2047 года: глобальные амбиции и уход Chevrolet из Китая

05.08.2026 222 0 0
SAIC и GM продлили СП до 2047 года: глобальные амбиции и уход Chevrolet из Китая

Ещё полтора года назад совместное предприятие SAIC-GM находилось в кризисе, а сегодня чувствует себя вполне уверенно и с оптимизмом смотрит в будущее. Бизнес SAIC-GM выйдет далеко за рамки Китая: благодаря быстро развивающимся китайским технологиям СП обещает завалить мир конкурентоспособными новинками.

Равнодолевое совместное предприятие SAIC-GM было основано в 1997 году, оно выпускает и продаёт автомобили под брендами Buick, Cadillac и Chevrolet. SAIC-GM не следует путать с другим совместным предприятием — SAIC-GM-Wuling: оно работает с 2002 года, выпускает и продаёт автомобили под брендами Wuling и Baojun. Ключевое различие между этими двумя совместными предприятиями состоит в том, что в SAIC-GM за инжиниринг до прошлого года отвечали американцы, а в SAIC-GM-Wuling — китайцы.

Китайский инжиниринг за последние десять лет набрал такой бешеный темп, что западные компании просто не в состоянии за ним угнаться. Медленное обновление модельного ряда SAIC-GM привело к тому, что с начала этого десятилетия СП стало терять долю на китайском рынке и приносить убытки.

В конце 2024 года руководство General Motors приняло решение начать реструктуризацию SAIC-GM и выделило на это дело более 5 млрд долларов. Реструктуризация оказалась эффективной: по данным Reuters, последние несколько кварталов SAIC-GM приносит прибыль. При этом выправить кривую продаж пока не получилось: по данным CnEVPost, за первые семь месяцев 2026 года совместное предприятие реализовало 265 927 автомобилей, что на 7,45% меньше, чем в январе-июле 2025-го.

Сейчас SAIC-GM развивает только марки Buick и Cadillac, причём марка Buick — основная, специально под неё в прошлом году был запущен суббренд Electra, под которым производятся и продаются автомобили сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды) на разработанной SAIC современной платформе Xiao Yao. Короче говоря, все новые Бьюики от SAIC-GM — это на 100% китайские в плане техники модели, но с американскими эмблемами.

На марку Chevrolet руководство SAIC-GM ещё два года назад махнуло рукой: с 2024 года её аккаунты в китайских соцсетях не обновляются, продажи сошли на нет, потребительский сайт не работает. Сегодня объявлено, что Chevrolet уйдёт из Китая. Между тем опыт продажи на внешних рынках некоторых моделей Wuling и Baojun под маркой Chevrolet признан удачным и будет продолжен.

Сегодня SAIC и General Motors подписали соглашение о продлении работы совместного предприятия на двадцать лет до 2047 года. К 2030 году SAIC-GM представит не менее тридцати новых моделей сегмента NEV под марками Buick и Cadillac, многие из них отправятся на экспорт. Приоритетные рынки — Ближний Восток, Африка, Южная Америка, Мексика и Азиатско-Тихоокеанский регион. В США из-за заградительных пошлин и других законодательных ограничений китайские Бьюики и Кадиллаки можно не ждать. Дебютировавший весной этого года среднеразмерный гибридный plug-in кроссовер Buick Electra E7 (показан на заглавной фотографии) уже в октябре пойдёт на экспорт.

Китай электромобиль General Motors гибридные авто бизнес Buick Chevrolet Cadillac
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