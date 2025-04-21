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  • Buick запускает в Китае суббренд Electra и обещает шесть новинок в течение года

Buick запускает в Китае суббренд Electra и обещает шесть новинок в течение года

21.04.2025 137 0 0

Принадлежащая корпорации General Motors марка Buick готовит новую атаку на китайский рынок на фоне падения продаж: сегодня объявлено о запуске суббренда Electra и разработанной для него архитектуры Xiao Yao, рассчитанной на электромобили и plug-in гибриды.

У General Motors в Китае есть два узловых совместных предприятия — SAIC-GM (основано в 1997 году, выпускает и продаёт автомобили под брендами Buick, Cadillac и Chevrolet) и SAIC-GM-Wuling (основано в 2002 году, выпускает и продаёт автомобили под брендами Wuling и Baojun). Если у SAIC-GM-Wuling дела идут вполне благополучно, то SAIC-GM приносит убытки из-за того, что модели Buick, Cadillac и Chevrolet стоят слишком дорого и отстают в техническом развитии от набравших силу китайских конкурентов. В прошлом году началась антикризисная реструктуризация SAIC-GM, и вот сегодня предъявлены её первые плоды — в Шанхае прошло программное мероприятие Buick Brand Day 2025, на котором объявлены новые планы марки Buick в Китае.

В том, что спасать первым делом бросились именно Buick, нет ничего удивительного: эта марка пока ещё занимает довольно сильные позиции в Китае и есть шанс вывести её из штопора. В первом квартале этого года продажи Buick в Китае, по данным CAAM, составили 93 586 автомобилей (-10,8% по сравнению с АППГ), тогда как Cadillac просел сразу на 24,1% до 25 079 проданных автомобилей, а марка Chevrolet реализовала только 4023 машины (-78,3%).

Xiao Yao Super Architecture

Вернуть доверие китайского потребителя Buick собирается с помощью новых моделей в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибирды), объединённых под суббрендом Electra — прежде под этим именем предлагались только электрические кроссоверы Electra E4 и Electra E5. Объявлено, что в линейке Electra будут минивэны, кроссоверы и седаны, для которых совместно с SAIC разработана Xiao Yao Super Architecture — это очень гибкая платформа, рассчитанная на машины с тремя типами привода (передний, задний, полный) и с тремя типами силовых установок (электрические, plug-in гибридные последовательного типа и plug-in гибридные параллельного типа).

Xiao Yao Super Architecture
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Xiao Yao Super Architecture
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Компания CATL разработала для архитектуры Xiao Yao высоковольтную литий-железо-фосфатную батарею, которую можно заряжать на мощности до 650 кВт. Также для архитектуры Xiao Yao заявлен мощный чип Qualcomm 8775, способный работать сразу с восемью экранами, и новейший комплекс электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота второго уровня. Ещё одним достоинством моделей на архитектуре Xiao Yao будут очень комфортные кресла с так называемой нулевой гравитацией (имеется ввиду, что нагрузки на тело будут снижены до минимума).

В течение ближайших 12 месяцев Buick запустит шесть новых моделей на архитектуре Xiao Yao, а в течение двух ближайших лет суббренд Electra должен быть представлен во всех ключевых нишах NEV-сегмента китайского авторынка.

Оранжевая машина на заглавной фотографии — это концепт Electra GS, показывающий общее направление дизайна суббренда Electra. Три модели зеленоватого цвета на групповом слайде — это будущие серийные модели суббренда Electra, а именно седан (возможно, лифтбек), кроссовер и минивэн.

Buick Encasa/GL8 Encasa
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Buick Encasa/GL8 Encasa
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Buick Encasa/GL8 Encasa
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Вместе с тем сегодня представлен ещё один минивэн под именем Encasa — он, судя по всему, будет продаваться за рамками суббренда Electra и подаётся как дальнейшее развитие семейства Buick GL8. Собственно, на прошлом неделе Encasa всплыл в электронной базе китайского Минпрома как GL8 Encasa, для него заявлена plug-in гибридная силовая установка, а GM сообщает, что будет ещё и электрическая. Как только у нас появится дополнительная существенная информация о новых китайских Бьюиках, мы непременно о них расскажем.

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