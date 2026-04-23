Новый кроссовер Buick Electra E7 предложен в двух вариантах мощности

23.04.2026 100 0 0
Свежий паркетник марки Buick вышел на рынок. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, причем у нее две модификации. Уже на старте продаж новинка предложена со скидками.

Пятиместный кроссовер Buick Electra E7 анонсировали в Поднебесной еще в начале текущего года, в марте был рассекречен интерьер. Пару недель назад местные дилеры открыли прием предварительных заказов. Теперь же Buick провел полноценную презентацию паркетника, опубликовал точный прайс-лист и дал старт продажам. Напомним, Electra – это отдельный электрифицированный суббренд, созданный специально для Китая. А кроссовер E7 стал третьей моделью в его гамме, он присоединился к седану Buick Electra L7 и минивэну Buick Electra Encasa. В основе всех перечисленных Бьюиков лежит свежая платформа Xiao Yao.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Паркетник Electra E7 имеет гладкую панель спереди, радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера. Модель получила С-образные дневные ходовые огни, компактные блоки основных фар и полускрытые ручки дверей, задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроссовер «стоит» на 20-дюймовых дисках.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина Buick Electra E7 равна 4850 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1676 мм, колесная база – 2850 мм. Объем багажника – 650 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1798 литров.

Интерьер оформлен в стиле родственной четырехдверки серии Electra. Кроссовер получил лаконичную переднюю панель и раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). В дорогих версиях у задних пассажиров есть свой планшет, он прикреплен к потолку. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников, в торец тоннеля встроен выдвижной ящик с функциями подогрева и охлаждения. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В списке оборудования также заявлены: подогрев и вентиляция всех кресел, массажер передних сидений (пассажирское – еще и с подставкой для ног), аудиосистема с 20 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), откидные столики. У Buick Electra E7 есть и автопилот Momenta R6 с лидаром над лобовым стеклом, плюс топовый паркетник имеет активную подвеску, которая заранее подстраивается под дорожные неровности.

Кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид, привод только передний. Сейчас у Electra E7 три комплектации, силовая установка двух из них включает бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и 224-сильный электромотор, суммарная отдача – 322 л.с. и 460 Нм. Самое дорогое исполнение – это турбочетверка 1.5 (156 л.с.) и тот же электродвигатель, совокупная отдача такого варианта – 381 л.с. и 560 Нм. Батарея едина для всех версий – емкостью 32,6 кВт*ч. Паркетник с атмосферным ДВС проедет в электрорежиме 235 км по китайскому циклу CLTC, с 1.5T – 230 км.

Buick Electra E7 оценили в 159 900 – 199 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,76 млн – 2,2 млн рублей по актуальному курсу. При этом первым покупателям доступны скидки, с их учетом кроссовер обойдется в 154 900 – 194 900 юаней (1,7 млн – 2,1 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Buick Buick Electra E7
Статьи / Практика Колдун низкой квалификации: зачем нужен и как устроен ограничитель давления задних тормозов Задние тормоза не должны быть слишком эффективными – в противном случае у автомобиля возникает склонность к аварийному заносу. Контролируемое ослабление тормозов задней оси обеспечивает либо... 212 0 0 23.04.2026
Статьи / Двигатели Отто, Аткинсон и Миллер: чем отличается работа по разным циклам и как обойти патенты Несмотря на единообразное название принципа работы современных автомобильных двигателей – все они внутреннего сгорания, происходящие в них термодинамические циклы могут различаться. Для их о... 5581 0 1 22.04.2026
Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 1026 1 0 21.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19721 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 11704 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10604 4 2 12.03.2026
24 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
13 Обновлённый BMW 7 Series: без повышения напряжения, зато с остромодным...
8 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
