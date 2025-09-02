Гибридные авто ×
Китайский Buick Electra L7 готовится к премьере: библиотечная тишина и мощная «музыка»

Американская марка Buick продолжает своё возрождение в Китае после того, как пересмотрела стратегию развития и запустила суббренд Electra, под которым будут выпускаться не только «электрички», но и plug-in гибридные модели. Одной из таких гибридных моделей будет большой седан Buick Electra L7, он выйдет на рынок в ближайшие месяцы.

Buick — пример удачного репозиционирования зарубежной марки на китайском рынке, давший быстрый результат: если в начале года продажи Buick здесь снижались, то по совокупности первых семи месяцев зафиксирован рост на 10,9% до 238 341 шт. (данные CAAM), а в июле продажи выросли сразу на 37,3% до 36 401 шт.

В апреле совместное предприятие SAIC-GM объявило о запуске суббренда Electra и представило разработанную специально для него платформу Xiao Yao Super Architecture, рассчитанную на машины с тремя типами привода (передний, задний, полный) и с тремя типами силовых установок (электрические, plug-in гибридные последовательного типа и plug-in гибридные параллельного типа). Прежде имя Electra в Китае носили только электрические кроссоверы, в том числе недавно обновлённый и подешевевший Buick Electra E5.

Plug-in гибридный седан Buick Electra L7 был официально анонсирован в июле и уже внесён в электронную базу китайского Минпрома, что свидетельствует от скорой премьере, а сегодня опубликованы новые фотографии интерьера и раскрыты кое-какие подробности оснащения. Сообщается, что седан получит очень комфортные передние кресла с так называемой нулевой гравитацией (имеется в виду, что нагрузки на тело будут снижены до минимума) и 2000-ватнную аудиосистему с 27 динамиками, шесть из которых встроены в подголовники.

На предельно лаконичной передней панели установлены два «парящих» экрана — приборный 10,25-дюймовый и мультимедийный 15,6-дюймовый с мощным чипом Qualcomm SA8775P, а на лобовом стекле можно лицезреть цветной 50-дюймовый проекционный экран. Двухслойные стёкла дверей и щедрая шумоизоляция обещают акустический комфорт «как в библиотеке» на уровне 22 дБ. Огромная панорамная крыша не имеет перемычек, но и открывающихся секций соответственно нет.

Габаритная длина Buick Electra L7 — 5032 мм, ширина — 1952 мм, высота — 1500 мм, колёсная база — 3000 мм, штатные колёса — 19-дюймовые. Лидар над лобовым стеклом нужен для корректной работы многочисленных электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота. Подробностей о технике пока немного: известно, что под капотом установлены 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. и электромотор мощностью 343 л.с., разгон до «сотни» занимает 5,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 40,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 304 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — более 1400 км. Снаряженная масса — 2105 кг.

Дата премьеры и ориентировочный ценовой диапазон Buick Electra L7 пока не объявлены.

