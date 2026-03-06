Гибридные авто ×

Кроссовер Buick Electra E7 показал свой интерьер в новом стиле

06.03.2026 139 0 0
Кроссовер Buick Electra E7 показал свой интерьер в новом стиле

Паркетник Buick получил раздельные экраны приборки и мультимедиа, свой большой планшет есть и у задних пассажиров. В продажу новинка поступит позже в этом году.

На сертификационных фото кроссовер Buick Electra E7 засветился еще в начале января. Затем сама компания показала внешность модели на фирменных картинках и промороликах. Теперь же рассекречен интерьер. Напомним, Electra – это отдельный электрифицированный суббренд, он создан специально для Китая. А паркетник E7 – это третья модель в гамме, в основу которой легла платформа Xiao Yao: в прошлом году в продажу поступили родственные кроссоверу седан Buick Electra L7 и минивэн Buick Electra Encasa.

Пятиместный салон оформлен в едином стиле с четырехдверкой серии Electra. И стиль этот для Бьюика новый. Впрочем, марка ориентировалась на предпочтения китайских клиентов, то есть использовала те же лекала, что и остальные местные производители. К лаконичной передней панели Buick Electra E7 прилеплены компактный приборный экран и, наоборот, гигантский планшет мультимедиа (у остальных современных Бьюиков – единое табло). Собственный дисплей есть и у задних пассажиров – как это ныне модно в Китае, он прикреплен к потолку.

На центральном тоннеле – площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. В торец тоннеля встроен выдвижной ящик с функциями подогрева и охлаждения. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Все кресла имеют подогрев и вентиляцию, у передних вдобавок есть массажер. Пассажирское переднее сиденье – еще и с подставкой для ног. Подголовники можно убрать, тогда получатся спальные места. В списке оборудования также заявлена аудиосистема с 20 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла).

Главные фишки дизайна экстерьера Buick Electra E7 – гладкая панель спереди (радиаторная решетка встроена в бампер), С-образные диодные ходовые огни, компактные блоки основных фар, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Кроссовер также получил автопилот Momenta R6 с лидаром над лобовым стеклом и активную подвеску, которая заранее подстраивается под дорожные неровности. Длина паркетника равна 4850 мм, колесная база – 2850 мм.

Buick Electra E7 – это подзаряжаемый гибрид. Производитель пока пиарит версию со 156-сильным бензиновым двигателем 1.5 и 224-сильным электромотором. При этом в сертификате еще был указан вариант с атмосферником 1.5 мощностью 98 л.с. (электродвижок тот же). Китайские СМИ пишут, что кроссовер предложат с батареей емкостью 20,4 или 32,6 кВт*ч. Только на электротяге кроссовер способен проехать до 210 км по местному циклу CLTC.

Полноценную премьеру Electra E7 должен справить в ближайшее время.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Buick Buick Electra E7

 

