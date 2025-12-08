Новинки ×

Стартовали продажи флагманского минивэна Buick Electra Encasa

08.12.2025 170 0 0
Стартовали продажи флагманского минивэна Buick Electra Encasa

Цены новинки, вышедшей на китайский рынок, уже известны. За стартовую версию просят не менее 439 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,76 млн рублей по текущему курсу.

Концерн General Motors в апреле 2025-го в рамках мероприятия Buick Brand Day рассказал о планах бренда в Китае. Тогда стало известно о появлении суббренда Electra, а также о нескольких готовящихся новинках для Поднебесной. Тогда же в компании без каких-либо подробностей анонсировали новый минивэн – Electra Encasa. Теперь эта модель Buick появилась в продаже на поднебесном рынке и заняла место флагмана семейства GL8.

На фото: Buick Electra Encasa

Как отметили в компании, разработчики Buick Electra Encasa вдохновлялись стилем бизнес-джетов Gulfstream. Модель получила обтекаемый кузов и двухэтажную головную оптику: «верхний этаж» представляет собой узкие изогнутые ходовые огни, соединённые друг с другом хромированной перемычкой, а ниже расположены крупные вертикальные основные блоки фар. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный воздухозаборник, а ниже можно увидеть хромированный сплиттер.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ещё новинку снабдили чёрно-серебристыми колёсными дисками размером либо 18, либо 19 дюймов, верхняя линия бокового остекления получила хромированную полоску, которая уходит на спойлер, установленный в верхней части багажной двери. В профиль ещё можно отметить тонировку задних стёкол, выдвижные дверные ручки (задние боковые двери – сдвижные) и традиционные наружные зеркала.

1 / 2
2 / 2

В переднюю часть крыши Buick Electra Encasa интегрирован лидар, а корму разработчики снабдили большим «монофонарём» с широкой перемычкой, которая включает в себя и тонкие штрихи светового рисунка (в общей сложности использовано 257 светодиодов), и название бренда, которое расположен по центру элемента. Ниже находится узнаваемый логотип Buick. Известно, что коэффициент лобового сопротивления у новинки равен 0,258.

1 / 2
2 / 2

Минивэн Electra Encasa слегка крупнее по сравнению с актуальным Buick GL8 Century. Габаритная длина новинки составляет 5260 мм (на 30 мм больше), ширина – 2000 мм (на 20 мм больше), высота – 1835 мм (на 29 мм меньше), а расстояние между осями составляет 3160 мм (на 30 мм больше, чем у GL8 Century).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На передней панели Buick Electra Encasa установлено большое табло, объединяющее в себе виртуальную приборку диагональю 10,25 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы и дисплея для переднего пассажира – у обоих экранов по 16,3 дюйма. Помимо этого, за доплату доступен 21-дюймовый дисплей для пассажиров, расположившихся сзади и пара съёмных контроллеров диагональю 5,5 дюйма, напоминающие смартфоны.

На фото: салон Buick Electra Encasa

В списке оснащения минивэна числятся передние кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, устройства для беспроводной зарядки смартфонов в первом и втором ряду сидений, а также два панорамных люка на крыше. Для второго ряда предусмотрены оттоманки, откидные столики, подогрев, вентиляция и десятиточечный массаж с восемью различными режимами. Ещё новинке положена акустика Bose с 16 динамиками, голосовой ассистент с искусственным интеллектом, а также система, которая поддерживает комфортный уровень влажности.

1 / 2
2 / 2

Buick Electra Encasa представляет собой подключаемый гибрид. В состав системы входят 1,5-литровый турбомотор (179 л.с.) и два электродвигателя (по одному на каждой оси), её совокупная отдача составляет 628 л.с. (максимальный крутящий момент – 775 Нм). На разгон с места до «сотни» такому минивэну требуется 5,8 секунды. Ему положена тяговая литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 40,9 кВт*ч, объём топливного бака – 68 литров. При движении только на электротяге запас хода составляет 224 км (при расчёте по циклу CLTC), а суммарная дальнобойность в гибридном режиме составляет 1320 км.

Цена Buick Electra Encasa на поднебесном рынке уже известна. За стартовый вариант здесь просят не менее 439 900 юаней (эквивалентно примерно 4,76 млн рублей по текущему курсу), а покупка топ-версии обойдётся в 469 900 юаней (около 5,09 млн рублей).

минивэн Китай авторынок новинки Buick Buick Electra Encasa Buick GL8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок «Китайцы» после гарантии: особенности подбора компонентов после ухода от дилера Не нужно досконально разбираться в устройстве автомобиля, чтобы заметить: на российских дорогах давно доминируют машины из Китая. Альтернатив при покупке нового автомобиля с гарантией и у оф... 24 0 0 09.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует Владимир Семёнович Высоцкий в ныне забытом фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» как-то пел: «Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса - счастливый путь!». Вот эти его строки... 2408 5 2 08.12.2025
Статьи / Заводы Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футбольных полей Еще один из автозаводов, покинутых прежними владельцами и возрожденный новыми хозяевами, приступил к работе. Причем приступил довольно энергично: с момента своего перезапуска в конце лета на... 1033 8 2 07.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74154 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 44974 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16689 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
16 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
8 Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футб...
6 Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Новые комментарии
Change privacy settings