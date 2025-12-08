Стартовали продажи флагманского минивэна Buick Electra Encasa

Цены новинки, вышедшей на китайский рынок, уже известны. За стартовую версию просят не менее 439 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,76 млн рублей по текущему курсу.

Концерн General Motors в апреле 2025-го в рамках мероприятия Buick Brand Day рассказал о планах бренда в Китае. Тогда стало известно о появлении суббренда Electra, а также о нескольких готовящихся новинках для Поднебесной. Тогда же в компании без каких-либо подробностей анонсировали новый минивэн – Electra Encasa. Теперь эта модель Buick появилась в продаже на поднебесном рынке и заняла место флагмана семейства GL8.

На фото: Buick Electra Encasa

Как отметили в компании, разработчики Buick Electra Encasa вдохновлялись стилем бизнес-джетов Gulfstream. Модель получила обтекаемый кузов и двухэтажную головную оптику: «верхний этаж» представляет собой узкие изогнутые ходовые огни, соединённые друг с другом хромированной перемычкой, а ниже расположены крупные вертикальные основные блоки фар. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный воздухозаборник, а ниже можно увидеть хромированный сплиттер.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ещё новинку снабдили чёрно-серебристыми колёсными дисками размером либо 18, либо 19 дюймов, верхняя линия бокового остекления получила хромированную полоску, которая уходит на спойлер, установленный в верхней части багажной двери. В профиль ещё можно отметить тонировку задних стёкол, выдвижные дверные ручки (задние боковые двери – сдвижные) и традиционные наружные зеркала.

1 / 2 2 / 2

В переднюю часть крыши Buick Electra Encasa интегрирован лидар, а корму разработчики снабдили большим «монофонарём» с широкой перемычкой, которая включает в себя и тонкие штрихи светового рисунка (в общей сложности использовано 257 светодиодов), и название бренда, которое расположен по центру элемента. Ниже находится узнаваемый логотип Buick. Известно, что коэффициент лобового сопротивления у новинки равен 0,258.

1 / 2 2 / 2

Минивэн Electra Encasa слегка крупнее по сравнению с актуальным Buick GL8 Century. Габаритная длина новинки составляет 5260 мм (на 30 мм больше), ширина – 2000 мм (на 20 мм больше), высота – 1835 мм (на 29 мм меньше), а расстояние между осями составляет 3160 мм (на 30 мм больше, чем у GL8 Century).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На передней панели Buick Electra Encasa установлено большое табло, объединяющее в себе виртуальную приборку диагональю 10,25 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы и дисплея для переднего пассажира – у обоих экранов по 16,3 дюйма. Помимо этого, за доплату доступен 21-дюймовый дисплей для пассажиров, расположившихся сзади и пара съёмных контроллеров диагональю 5,5 дюйма, напоминающие смартфоны.

На фото: салон Buick Electra Encasa

В списке оснащения минивэна числятся передние кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, устройства для беспроводной зарядки смартфонов в первом и втором ряду сидений, а также два панорамных люка на крыше. Для второго ряда предусмотрены оттоманки, откидные столики, подогрев, вентиляция и десятиточечный массаж с восемью различными режимами. Ещё новинке положена акустика Bose с 16 динамиками, голосовой ассистент с искусственным интеллектом, а также система, которая поддерживает комфортный уровень влажности.

1 / 2 2 / 2

Buick Electra Encasa представляет собой подключаемый гибрид. В состав системы входят 1,5-литровый турбомотор (179 л.с.) и два электродвигателя (по одному на каждой оси), её совокупная отдача составляет 628 л.с. (максимальный крутящий момент – 775 Нм). На разгон с места до «сотни» такому минивэну требуется 5,8 секунды. Ему положена тяговая литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 40,9 кВт*ч, объём топливного бака – 68 литров. При движении только на электротяге запас хода составляет 224 км (при расчёте по циклу CLTC), а суммарная дальнобойность в гибридном режиме составляет 1320 км.

Цена Buick Electra Encasa на поднебесном рынке уже известна. За стартовый вариант здесь просят не менее 439 900 юаней (эквивалентно примерно 4,76 млн рублей по текущему курсу), а покупка топ-версии обойдётся в 469 900 юаней (около 5,09 млн рублей).