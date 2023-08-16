Buick GL8 Century получил базовую версию со своим дизайном: проще, но всё равно дорого

Впрочем, даже самый дешевый минивэн имеет довольно внушительный список оборудования. Мотор же един для всех версий Century.

Серийный новый вэн Buick дебютировал в Китае под конец прошлого года. Изначально MPV позиционировали в качестве GL8 четвертого поколения, коим он в принципе и является. Но затем бренд решил продвигать новинку как отдельную модель: для этого для нее возродили имя Century (прежде использовалось для легковушек), хотя индекс GL8 все же красуется на корме. Минивэн стартовал с роскошных версий Avenir с шести- и четырехместным салоном (для второго исполнения предусмотрена перегородка с «телевизором»), а в июне года нынешнего у него наконец появился семиместный вариант – но тоже в богатой комплектации. И только сейчас на китайский рынок выходит базовый Buick Century. Ну и напомним, что предыдущие вэны GL8 в Поднебесной до сих пор в строю, причем их не забывают регулярно обновлять.

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Самый дешевый Century отличился дизайном экстерьера: вместо «клыкастой» головной оптики у него диодные фары привычной формы, задние фонари тоже лишены дополнительных вертикальных секций, плюс базовому минивэну достались иные бамперы и радиаторная решетка с горизонтальными полосками. Такому MPV положены 18-дюймовые колеса, тогда как остальные версии «стоят» на 19-дюймовых. Габариты едины для всех модификаций, за исключением высоты: длина – 5230 мм, ширина – 1980 мм, расстояние между осями – 3130 мм. Высота «простого» Buick Century – 1864 мм, прочих версий – 1867 мм.

Базовый Buick Century

Базовый MPV имеет исключительно семиместный салон, кресла установлены по схеме 2+2+3. В целом внутри такой Century повторил трехрядные версии Avenir, разве что материалы отделки стали проще. Да и список оборудования остался внушительным, несмотря на звание начальной версии.

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Перед водителем – единое табло, под центральными дефлекторами обдува есть панель с «горячими» физическими кнопками (настройки трехзонного климат-контроля встроены в мультимедиа), а за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Кресла второго ряда – с выдвижными подставками для ног, вентиляцией, подогревом, функцией массажа и памятью настроек.



Базовый Buick Century

В арсенале «простого» Buick Century также значатся система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Техника такая же, как у Century Avenir: бензиновая двухлитровая турбочетверка мощностью 237 л.с. (305 Нм), которая дополнена 48-вольтовым стартер-генератором; двигатель сочетается с девятиступенчатым автоматом.

Buick Century Avenir с салоном на четверых или шестерых 1 / 7 Buick Century Avenir с салоном на четверых или шестерых 2 / 7 Buick Century Avenir с салоном на четверых или шестерых 3 / 7 Buick Century Avenir с салоном на четверых или шестерых 4 / 7 Buick Century Avenir с салоном на четверых или шестерых 5 / 7 Buick Century Avenir с салоном на четверых или шестерых 6 / 7 Buick Century Avenir с салоном на четверых или шестерых 7 / 7

Цена базового минивэна Century – 64 300 долларов, самая доступная версия Avenir стоит 71 100 долларов, а четырехместный роскошный вэн обойдется минимум в 94 400 долларов. Для сравнения, Buick GL8 предыдущего, третьего поколения стоит от 43 500 долларов, «второй» MPV – от 31 900 долларов.

