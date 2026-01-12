Ещё один конкурент Geely Monjaro: кроссовер Buick Electra E7 готовится к премьере

В прошлом году марке Buick удалось стабилизировать своё положение на китайском рынке после затяжного спада продаж: запуск суббренда Electra оказался верным решением со стороны руководства совместного предприятия SAIC-GM, его новинки отвечают ожиданиям китайского потребителя по части оснащения и, главное, стоят адекватных денег. По итогам прошлого года продажи Buick в Китае составили порядка 400 000 автомобилей, тогда как в США — менее 200 000 тысяч, то есть Китай продолжает оставаться для Buick основным рынком.

Под суббрендом Electra американская марка предлагает высокотехнологичные электромобили и plug-in гибриды, для которых была разработана собственная платформа Xiao Yao Super Architecture, рассчитанная на машины с тремя типами привода (передний, задний, полный). В прошлом году на этой платформе вышли большой заднеприводный седан Buick Electra L7 и роскошный полноприводный минивэн Buick Electra Encasa. Следующей новинкой в семействе Electra будет среднеразмерный кроссовер Buick Electra E7, на прошлой неделе он всплыл в электронной базе китайского Минпрома, тогда же SAIC-GM опубликовал первые официальные фотографии Electra E7.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Габаритная длина Buick Electra E7 — 4850 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1676 мм, колёсная база — 2850 мм. По ключевым размерам Buick Electra E7 близок к очень популярному в Китае и в России Geely Monjaro (в Китае он известен как Geely Xingyue L), но если Monjaro может быть как чисто бензиновым, так и гибридным, то Buick Electra E7 — только гибридным.

В электронной базе китайского Минпрома для Buick Electra E7 на данный момент заявлен только один тяговый электродвигатель мощностью 165 кВт (224 л.с.), но пока непонятно, где он установлен — спереди или сзади. 1,5-литровый бензиновый двигатель точно расположен спереди, в атмосферном варианте он выдаёт 98 л.с., в наддувном — 156 л.с. Снаряженная масса в зависимости от оснащения варьируется в диапазоне от 1850 до 1995 кг. Ёмкость тяговой батареи пока не раскрыта, запас хода на одной зарядке без включения ДВС составит более 210 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полным баком кроссовер сможет проехать более 1600 км.

Buick Electra E7 будет иметь весьма богатое оснащение, в том числе по части ездовой электроники: обещаны проактивная подвеска, заранее подстраивающаяся под различные дорожные неровности, и система автономного вождения Momenta R6 (SAIC-GM является одним из ключевых инвесторов компании Momenta). Мультимедийный комплекс будет обслуживать мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8775P, но дизайн салона пока не рассекречен.

Ожидается, что в «базе» Buick Electra E7 будет стоить порядка 150 000 юаней (1,67 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть на уровне вышеупомянутого Geely Monjaro в Китае.

