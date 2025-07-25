Новый Chevrolet Groove доступен к заказу: симпатичнее и богаче предшественника

В новом поколении бюджетный паркетник Шеви остался клоном «китайца», только донор теперь другой – модель Wuling вместо Baojun. Зато свежий Groove выглядит солиднее, вдобавок у него появилось современное оборудование.

Компактный кроссовер Chevrolet Groove следующей, второй по счету генерации анонсировали месяц назад. Как и предшественник, этот SUV адресован странам Латинской Америки и Ближнего Востока. А одними из первых новый Groove получат жители Мексики: там уже раскрыты комплектации и цены, местные дилеры начали принимать заказы.

Новый Chevrolet Groove, версия LT 1 / 3 Новый Chevrolet Groove, версия LT 2 / 3 Новый Chevrolet Groove, версия LT 3 / 3

Напомним, предыдущий кросс появился в линейке Шеви в 2020 году. Компактная пятидверка не разработана американцами – это уже почивший китайский Baojun 510 с другими эмблемой и шильдиками. Новый Chevrolet Groove тоже является клоном «китайца», вот только донором стала модель другой марки: галстук-бабочку нацепили на Wuling Xingchi, который в Поднебесной выпускают с 2022 года. Также добавим, что бренды Baojun и Wuling входят в СП концернов General Motors и SAIC.

Новый Chevrolet Groove RS 1 / 2 Новый Chevrolet Groove RS 2 / 2

От исходного кроссовера Xingchi новый Chevrolet Groove отличился оформлением передней части. Паркетник Шеви получил другую радиаторную решетку – с крупной волнистой сеткой, вдобавок на ней расположен хромированный «брус». Кроме того, у Groove впервые появилась «оспортивленная» версия RS, ее особенности – красные акценты по бокам и на заднем бампере, выполненные в черном цвете крыша и корпуса наружных зеркал. Внутри же Chevy Groove дословно повторил «китайца», не считая эмблемы на руле. Ну а если сравнивать с прежним бюджетником Chevrolet, то свежая модель выглядит куда симпатичнее.

Новый Chevrolet Groove RS 1 / 2 Новый Chevrolet Groove RS 2 / 2

Габариты такие же, как у китайского исходника. Длина «второго» Chevrolet Groove равна 4365 мм (хотя у Wuling Xingchi еще есть версия длиной 4350 мм), ширина – 1750 мм, высота – 1610 мм. Размеры старого Groove: 4220/1740/1615 мм. Колесная база не изменилась – 2550 мм.

Новый Chevrolet Groove RS

Модель нового поколения предложена с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 149 л.с. Мексиканцам свежий Chevrolet Groove доступен в трех вариантах исполнения: базовое имеет шестиступенчатую механику, у остальных – вариатор. Прежний Groove оснащен атмосферником 1.5 (98 л.с.), он тоже сочетается с МТ или CVT. Привод же в любом случае только передний.

Новый Chevrolet Groove RS 1 / 4 Новый Chevrolet Groove RS 2 / 4 Новый Chevrolet Groove RS 3 / 4 Новый Chevrolet Groove RS 4 / 4

В Мексике в списке оборудования самого дешевого нового Groove LT MT значатся: галогеновые фары, диодные ДХО, 17-дюймовые колеса, датчик дождя, «кожаная» обивка, цифровая приборка (7 дюймов), мультимедиа-система с планшетом диагональю 10,25 дюйма, кондиционер, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Начиная с версии LT CVT появляются климат-контроль и адаптивный «круиз». Топовый Chevrolet Groove RS CVT – это еще диски особого дизайна (но тоже 17-дюймовые), светодиодные фары, противотуманки, «спортивные» передние кресла и люк в крыше. Прежний Groove беднее: даже в самой «роскошной» комплектации у него лишь четыре «эйрбэга», 8-дюймовый экран мультимедиа и обычный «круиз».

Предыдущий Chevrolet Groove 1 / 3 Предыдущий Chevrolet Groove 2 / 3 Предыдущий Chevrolet Groove 3 / 3



Сейчас за новый Chevrolet Groove просят 398 900 – 475 900 мексиканских песо, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2 млн рублей по текущему курсу. Старт «живых» продаж намечен на конец августа.